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СК начал проверку в отношении Макаревича из-за его заявлений в беседе с пранкером

Музыкант заявил, что поддерживает украинскую сторону

04 июня 2024, 12:55, ИА Амител

Андрей Макаревич / Фото: кадр из видео / YouTube-канал Sheinkin40
Андрей Макаревич / Фото: кадр из видео / YouTube-канал Sheinkin40

СК РФ начал доследственную проверку в отношении основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в России иноагентом), сообщает ТАСС.

"В отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности", – рассказал собеседник агентства.

Проверку начали после того, как в Сети появилась запись разговора музыканта с пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Макаревич заявил, что поддерживает украинскую сторону и негативно относится к СВО.

Напомним, в сентябре 2022 года Макаревича внесли в реестр иноагентов. Сейчас он живет в Израиле.

Фото: Royalcheese.ru

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Комментарии 3

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Гость

14:34:59 04-06-2024

А че толку, как его поймаешь то

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Гость

14:37:05 04-06-2024

Вот и к гундосому зверек подкрался.

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Лея

23:15:51 04-06-2024

ну у мужчин климакс тоже проявляется, вот на макаре посмотреть можно. и титьки выросли и мозги уменьшились

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