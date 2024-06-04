СК начал проверку в отношении Макаревича из-за его заявлений в беседе с пранкером
Музыкант заявил, что поддерживает украинскую сторону
04 июня 2024, 12:55, ИА Амител
СК РФ начал доследственную проверку в отношении основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в России иноагентом), сообщает ТАСС.
"В отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности", – рассказал собеседник агентства.
Проверку начали после того, как в Сети появилась запись разговора музыканта с пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Макаревич заявил, что поддерживает украинскую сторону и негативно относится к СВО.
Напомним, в сентябре 2022 года Макаревича внесли в реестр иноагентов. Сейчас он живет в Израиле.
14:34:59 04-06-2024
А че толку, как его поймаешь то
14:37:05 04-06-2024
Вот и к гундосому зверек подкрался.
23:15:51 04-06-2024
ну у мужчин климакс тоже проявляется, вот на макаре посмотреть можно. и титьки выросли и мозги уменьшились