СК начал проверку в отношении Макаревича из-за его заявлений в беседе с пранкером

Музыкант заявил, что поддерживает украинскую сторону

04 июня 2024, 12:55, ИА Амител

Андрей Макаревич / Фото: кадр из видео / YouTube-канал Sheinkin40

СК РФ начал доследственную проверку в отношении основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в России иноагентом), сообщает ТАСС.

"В отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности", – рассказал собеседник агентства.

Проверку начали после того, как в Сети появилась запись разговора музыканта с пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Макаревич заявил, что поддерживает украинскую сторону и негативно относится к СВО.

Напомним, в сентябре 2022 года Макаревича внесли в реестр иноагентов. Сейчас он живет в Израиле.