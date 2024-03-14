СК назвал причастных к убийству 18-летнего бийчанина, пропавшего 6 марта
Молодые люди спрятали тело юноши в Бие
14 марта 2024, 22:17, ИА Амител
Правоохранители установили причастных к убийству 18-летнего бийчанина, который 6 марта ушел из дома и не вернулся. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, в отношении них возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц").
По информации следователей, ночью 7 марта подозреваемые, будучи пьяными, в одном из баров познакомились с потерпевшим. В ходе общения между молодыми людьми произошел конфликт, который продолжился уже за пределами заведения. Злоумышленники последовали за юношей и стали избивать его, в том числе по голове. Дойдя до Бии, они продолжили бить молодого человека, а после спустили тело в воду под лед. У убитого они взяли различные личные вещи – телефон сдали в ломбард, а деньгами на карте воспользовались.
Подозреваемых задержали. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 21 и 20 лет, один из которых ранее неоднократно судим. Они показали место, где спрятали тело, – в полынье реки Бии недалеко от дамбы. Его нашли подо льдом.
По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение исходя из тяжести содеянного.
22:53:44 14-03-2024
Явно что-то не то с головой.
22:53:49 14-03-2024
Таких спасёт только МЯСОРУБКА. Фарш скормить свиньям, можно по килограмму родителям, чтобы отрыгивалось. По-другому нельзя.
06:49:00 15-03-2024
биошлак...
10:09:11 15-03-2024
ненадолго закроют, потом отпустят
10:26:08 15-03-2024
По сути, - 3 человека для общества. Отправить на урановые рудники на пожизненное для возмещения ущерба стране в столь сложное время. Если родители будут против, и их следом. И надо бы родителей этих выродков стерилизовать, чтобы больше не плодились.