СК попросил МВД лишить гражданства России еще семерых осужденных

Лишить паспорта предлагают осужденных за изнасилования, наркотики, пропаганду и оправдание терроризма

14 декабря 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следком попросил МВД лишить приобретенного гражданства России еще семерых осужденных в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Отмечается, что люди получили срок за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, пропаганду терроризма, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Также среди них есть те, кто был осужден за производство, сбыт или пересылку наркотиков.

Иванова напомнила, что прекратить приобретенное гражданство можно в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в ст. 24 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Среди них указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения, тяжкие преступления против государства и нацбезопасности, незаконный оборот оружия и прочее. При этом лишить гражданства могут вне зависимости от срока давности.

Напомним, что накануне в Москве впервые лишили приобретенного гражданства. Право на паспорт утратили двое осужденных за распространение наркотиков.