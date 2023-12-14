СК попросил МВД лишить гражданства России еще семерых осужденных
Лишить паспорта предлагают осужденных за изнасилования, наркотики, пропаганду и оправдание терроризма
14 декабря 2023, 17:55, ИА Амител
Следком попросил МВД лишить приобретенного гражданства России еще семерых осужденных в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Отмечается, что люди получили срок за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, пропаганду терроризма, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Также среди них есть те, кто был осужден за производство, сбыт или пересылку наркотиков.
Иванова напомнила, что прекратить приобретенное гражданство можно в том случае, если россиянин совершил одно из указанных в ст. 24 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Среди них указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения, тяжкие преступления против государства и нацбезопасности, незаконный оборот оружия и прочее. При этом лишить гражданства могут вне зависимости от срока давности.
Напомним, что накануне в Москве впервые лишили приобретенного гражданства. Право на паспорт утратили двое осужденных за распространение наркотиков.
20:17:15 14-12-2023
Страна, государство не имеет права лишать гражданства своих граждан. Можно ограничить права и свободы гражданина по Конституции за нарушение законов. Действующая Конституция РФ не разрешает лишать гражданства.