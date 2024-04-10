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СК проверит бьюти-блогера Гоар Аветисян

Заявление на нее подал казахстанский правозащитник

10 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Гоар Аветисян / Фото из социальных сетей
Гоар Аветисян / Фото из социальных сетей

Следователи проверят бьюти-блогера Гоар Аветисян после заявления от казахстанского правозащитника, посчитавшего, что она дискредитирует Россию. Об этом сообщает Mash.

Аветисян в соцсетях высказалась по поводу убийства гражданской жены экс-министра Казахстана. Мужчина забил женщину до смерти. В видео, опубликованном Аветисян, была ссылка на страницу двоюродного брата погибшей – Айтбека Нукенова. 

По словам правозащитника Антона Буданова, этой ссылкой Аветисян навредила России, потому что Нукенов допускает резкие высказывания и даже ссылаться на его страницу нельзя. 

Буданов потребовал проверить блогершу, но не самого Нукенова.

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Комментарии 1

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Гость

14:39:34 10-04-2024

Чушь какая то

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