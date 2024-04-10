СК проверит бьюти-блогера Гоар Аветисян

Заявление на нее подал казахстанский правозащитник

10 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Гоар Аветисян / Фото из социальных сетей

Следователи проверят бьюти-блогера Гоар Аветисян после заявления от казахстанского правозащитника, посчитавшего, что она дискредитирует Россию. Об этом сообщает Mash.

Аветисян в соцсетях высказалась по поводу убийства гражданской жены экс-министра Казахстана. Мужчина забил женщину до смерти. В видео, опубликованном Аветисян, была ссылка на страницу двоюродного брата погибшей – Айтбека Нукенова.

По словам правозащитника Антона Буданова, этой ссылкой Аветисян навредила России, потому что Нукенов допускает резкие высказывания и даже ссылаться на его страницу нельзя.

Буданов потребовал проверить блогершу, но не самого Нукенова.