СК проверит бьюти-блогера Гоар Аветисян
Заявление на нее подал казахстанский правозащитник
10 апреля 2024, 14:15, ИА Амител
Следователи проверят бьюти-блогера Гоар Аветисян после заявления от казахстанского правозащитника, посчитавшего, что она дискредитирует Россию. Об этом сообщает Mash.
Аветисян в соцсетях высказалась по поводу убийства гражданской жены экс-министра Казахстана. Мужчина забил женщину до смерти. В видео, опубликованном Аветисян, была ссылка на страницу двоюродного брата погибшей – Айтбека Нукенова.
По словам правозащитника Антона Буданова, этой ссылкой Аветисян навредила России, потому что Нукенов допускает резкие высказывания и даже ссылаться на его страницу нельзя.
Буданов потребовал проверить блогершу, но не самого Нукенова.
14:39:34 10-04-2024
Чушь какая то