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СК проверит выдачу гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту

Дело расследуется по статье о халатности

12 мая 2025, 06:50, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Правоохранители проверят, законно ли получили российское гражданство родители детей, которые растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

10 мая в Сети распространилось видео, на котором дети повалили и растоптали флаг с георгиевской лентой: мальчики бросили его, а после встали ногами. В тот же день сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили личности несовершеннолетних.

В СК заявили, что следователи в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность") дадут оценку законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних. Уточняется, что подозреваемые дети учатся во втором и четвертом классах.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

06:59:29 12-05-2025

Дотолерастились

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Гость

07:11:24 12-05-2025

Проверка,только проверка.Причём тщательнейшая...

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dok_СФ

10:30:11 12-05-2025

Второй и четвёртый класс - почитай октябрята по старому (советская эпоха значит).. разумение должно быть уже

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Гость

14:50:50 12-05-2025

Дети-копии родителей.

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Гость

15:51:13 12-05-2025

Сегодня паренек смуглый ехал на 55 автобусе, в футболке с флагом Азербайджана. Гордится наверное, а живет в России

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