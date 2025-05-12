СК проверит выдачу гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту

Дело расследуется по статье о халатности

12 мая 2025, 06:50, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Правоохранители проверят, законно ли получили российское гражданство родители детей, которые растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

10 мая в Сети распространилось видео, на котором дети повалили и растоптали флаг с георгиевской лентой: мальчики бросили его, а после встали ногами. В тот же день сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили личности несовершеннолетних.

В СК заявили, что следователи в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность") дадут оценку законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних. Уточняется, что подозреваемые дети учатся во втором и четвертом классах.