СК проверит выдачу гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту
Дело расследуется по статье о халатности
12 мая 2025, 06:50, ИА Амител
Правоохранители проверят, законно ли получили российское гражданство родители детей, которые растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
10 мая в Сети распространилось видео, на котором дети повалили и растоптали флаг с георгиевской лентой: мальчики бросили его, а после встали ногами. В тот же день сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили личности несовершеннолетних.
В СК заявили, что следователи в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность") дадут оценку законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних. Уточняется, что подозреваемые дети учатся во втором и четвертом классах.
06:59:29 12-05-2025
Дотолерастились
07:11:24 12-05-2025
Проверка,только проверка.Причём тщательнейшая...
10:30:11 12-05-2025
Второй и четвёртый класс - почитай октябрята по старому (советская эпоха значит).. разумение должно быть уже
14:50:50 12-05-2025
Дети-копии родителей.
15:51:13 12-05-2025
Сегодня паренек смуглый ехал на 55 автобусе, в футболке с флагом Азербайджана. Гордится наверное, а живет в России