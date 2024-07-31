СК расследует дело о хулиганстве против подростков-мигрантов в Мытищах
Отмечается, что в пабликах установили личности агрессивных мигрантов, их страницы в соцсетях и места их проживания
31 июля 2024, 20:59, ИА Амител
Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело против группы агрессивных подростков-мигрантов, которая нападает на сверстников, избивает их, оскорбляет окружающих и снимает все это на видео для социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, речь идет о трех роликах, снятых и опубликованных молодыми людьми. На первом видео зафиксировано нападение подростков на прохожих, на втором – кадры с улыбающимися вооруженными террористами, а на третьем – предполагаемый лидер подростков использует нецензурную лексику и обещает навести порядок вместе с друзьями.
Очевидцы неоднократно замечали у хулиганов электрошокеры. Отмечается, что в пабликах установили личности агрессивных мигрантов, их страницы в соцсетях и места проживания.
На происходящее уже обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия, однако не исключено, что в деле добавятся и другие статьи.
06:42:29 01-08-2024
установили личности агрессивных мигрантов --- зона же будет для несовершеннолетних, но с порядками зоны
09:29:55 01-08-2024
Чемодан-вокзал-аул/кишлак/ Вместе со всей родней.
12:06:53 01-08-2024
Селят их здесь для улучшения демографической ситуации, а получается наоборот. Тогда зачем они здесь?