СК расследует дело о хулиганстве против подростков-мигрантов в Мытищах

Отмечается, что в пабликах установили личности агрессивных мигрантов, их страницы в соцсетях и места их проживания

31 июля 2024, 20:59, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело против группы агрессивных подростков-мигрантов, которая нападает на сверстников, избивает их, оскорбляет окружающих и снимает все это на видео для социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о трех роликах, снятых и опубликованных молодыми людьми. На первом видео зафиксировано нападение подростков на прохожих, на втором – кадры с улыбающимися вооруженными террористами, а на третьем – предполагаемый лидер подростков использует нецензурную лексику и обещает навести порядок вместе с друзьями.

Очевидцы неоднократно замечали у хулиганов электрошокеры. Отмечается, что в пабликах установили личности агрессивных мигрантов, их страницы в соцсетях и места проживания.

На происходящее уже обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия, однако не исключено, что в деле добавятся и другие статьи.