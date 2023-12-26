СК решил не возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки о ВС РФ
В негативных высказываниях в отношении российского правительства и вооруженных сил не нашли ничего плохого
26 декабря 2023, 11:29, ИА Амител
Следственный комитет РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС.
"Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены в ГУ МВД по Москве", – рассказал собеседник агентства.
Неизвестно, какую именно проверяли информацию, распространенную Пугачевой. Что касается Галкина, то проверяли опубликованное видео с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе, его негативные высказывания в отношении российского правительства и вооруженных сил.
* Максим Галкин включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.
11:51:46 26-12-2023
Значит можно?
12:01:45 26-12-2023
Гость (11:51:46 26-12-2023) Значит можно?... Гомосекам всю можно, у них лобби наверху. А нормального обвинят во всех грехах и накажут конским штрафом или зоной..
12:03:03 26-12-2023
его негативные высказывания в отношении российского правительства и вооруженных сил ---- Охренеть. Может это только ему можно? Или всем? Хорошая новость?
12:10:30 26-12-2023
Непростые же люди... Че...
12:17:56 26-12-2023
Почему нет? Пресс-секретарь (сами знаете кого) ей ручку лобызал-как её после этого наказывать?
12:19:49 26-12-2023
такого не в одной стране не было
12:24:55 26-12-2023
такое ощущение,что они сами себе противоречат
12:43:15 26-12-2023
Из рассказа получается что они говорили правду ?
12:59:59 26-12-2023
шаблон сломан, да?
13:10:44 26-12-2023
Около 6 тысяч детей погибло в Секторе Газа в результате обстрелов Израиля.Где эта парочка и квартируется.Или это их новая родина?
13:23:27 26-12-2023
значит, никаких фейков, Галкин правду говорил?