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СК решил не возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки о ВС РФ

В негативных высказываниях в отношении российского правительства и вооруженных сил не нашли ничего плохого

26 декабря 2023, 11:29, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити
Кадр из видео / Музыкалити

Следственный комитет РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС.

"Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены в ГУ МВД по Москве", – рассказал собеседник агентства.

Неизвестно, какую именно проверяли информацию, распространенную Пугачевой. Что касается Галкина, то проверяли опубликованное видео с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе, его негативные высказывания в отношении российского правительства и вооруженных сил.

* Максим Галкин включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

Кадр из видео / YouTube-канал

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Комментарии 11

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Гость

11:51:46 26-12-2023

Значит можно?

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Гость

12:01:45 26-12-2023

Гость (11:51:46 26-12-2023) Значит можно?... Гомосекам всю можно, у них лобби наверху. А нормального обвинят во всех грехах и накажут конским штрафом или зоной..

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Гость

12:03:03 26-12-2023

его негативные высказывания в отношении российского правительства и вооруженных сил ---- Охренеть. Может это только ему можно? Или всем? Хорошая новость?

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Гена

12:10:30 26-12-2023

Непростые же люди... Че...

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ГадкийЯ

12:17:56 26-12-2023

Почему нет? Пресс-секретарь (сами знаете кого) ей ручку лобызал-как её после этого наказывать?

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гость

12:19:49 26-12-2023

такого не в одной стране не было

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гость

12:24:55 26-12-2023

такое ощущение,что они сами себе противоречат

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Гость

12:43:15 26-12-2023

Из рассказа получается что они говорили правду ?

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Гость

12:59:59 26-12-2023

шаблон сломан, да?

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Гость

13:10:44 26-12-2023

Около 6 тысяч детей погибло в Секторе Газа в результате обстрелов Израиля.Где эта парочка и квартируется.Или это их новая родина?

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Гость

13:23:27 26-12-2023

значит, никаких фейков, Галкин правду говорил?

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