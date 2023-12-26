СК решил не возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки о ВС РФ

В негативных высказываниях в отношении российского правительства и вооруженных сил не нашли ничего плохого

26 декабря 2023, 11:29, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити

Следственный комитет РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС.

"Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены в ГУ МВД по Москве", – рассказал собеседник агентства.

Неизвестно, какую именно проверяли информацию, распространенную Пугачевой. Что касается Галкина, то проверяли опубликованное видео с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе, его негативные высказывания в отношении российского правительства и вооруженных сил.

* Максим Галкин включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.