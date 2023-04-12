СК: сибиряк умер из-за падения с высоты, а не после избиения полицейским
Мужчину задержали по подозрению в краже телефона и доставили на второй этаж в отдел полиции
12 апреля 2023, 16:15, ИА Амител
В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, после встречи с которым умер местный житель, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в Красноярске в феврале 2023 года. Правоохранители задержали на улице 51-летнего мужчину по подозрению в краже телефона и доставили в отдел полиции.
"Находясь на втором этаже здания, он выпрыгнул из окна и ушёл. Впоследствии мужчину повторно доставили в отдел полиции для выполнения с ним следственных действий", – рассказали в ведомстве.
При повторном посещении отдела полиции мужчина скончался. Как пояснили в СК, задержанный умер в результате травм, полученных при падении из окна, а не в результате избиения сотрудником полиции.
"35-летний оперуполномоченный подошёл к мужчине и нанёс ему удар ногой в область бедра и несколько ударов кулаком в область спины", – уточнили в ведомстве.
Полицейского обвинили в "превышении должностных полномочий с применением насилия".
В отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело после утверждения прокурором направят в суд.
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