СК: украинская компания "Бурисма Холдингс" спонсировала теракты в РФ

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ

09 апреля 2024, 20:43, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Деньги, поступавшие через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", использовались для осуществления терактов на территории России и за ее пределами на протяжении последних лет. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Проверка проводилась после обращения депутатов Госдумы, которые призвали ведомство изучить финансирование терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.

По версии правоохранителей, подобные теракты преследовали цель нанести экономический ущерб России, а также устранить российских политических и общественных деятелей.

"Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада", – добавили в пресс-службе.Также сотрудники ведомства продолжают отрабатывать связи исполнителей терактов с иностранными организаторами и спонсорами.

Напомним, что в совет директоров украинской "Бурисма" в 2024 году вошел сын президента США Джо Байдена Хантер. По сообщениям СМИ, он помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца Burisma Николая Злочевского.