СК: украинская компания "Бурисма Холдингс" спонсировала теракты в РФ
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ
09 апреля 2024, 20:43, ИА Амител
Деньги, поступавшие через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", использовались для осуществления терактов на территории России и за ее пределами на протяжении последних лет. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Проверка проводилась после обращения депутатов Госдумы, которые призвали ведомство изучить финансирование терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.
По версии правоохранителей, подобные теракты преследовали цель нанести экономический ущерб России, а также устранить российских политических и общественных деятелей.
"Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада", – добавили в пресс-службе.Также сотрудники ведомства продолжают отрабатывать связи исполнителей терактов с иностранными организаторами и спонсорами.
Напомним, что в совет директоров украинской "Бурисма" в 2024 году вошел сын президента США Джо Байдена Хантер. По сообщениям СМИ, он помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца Burisma Николая Злочевского.
08:27:46 10-04-2024
финансирование терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО --- их же все равно не привлечь
08:49:18 10-04-2024
Гость (08:27:46 10-04-2024) финансирование терроризма высшими должностными лицами США и ... Тем более они уже не партнёры.Это раньше они ими были.
09:44:49 10-04-2024
Гость (08:27:46 10-04-2024) финансирование терроризма высшими должностными лицами США и ...
ну почему же? вынести приговор, объявить в розыск. а как только они появятся на какой-либо территории, с которой у нас соглашение о выдаче преступником, арестовать.
09:04:34 10-04-2024
Главное не искать кто этой компании поставляет нефть и газ