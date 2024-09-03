СК возбудил дела против трех сотрудников столичных миграционных подразделений
Они обманули мигрантов, что могут сократить срок их пребывания в РФ, но по итогу просто собрали деньги
03 сентября 2024, 23:00, ИА Амител
Против трех сотрудников столичных миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК (мошенничество)", – заявили в ведомстве.
По версии следствия, не позднее августа фигуранты ввели иностранцев в заблуждение, что могут сократить срок их пребывания в РФ. Ради личного обогащения они получили от иностранцев не менее 80 тысяч рублей, но срок их пребывания не изменился.
При обысках изъяли предметы и документы, указывающие на причастность обвиняемых к преступлению. По уголовному делу проводят следственные действия, в ближайшее время должностным лицам предъявят обвинения.
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