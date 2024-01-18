СК возбудил дело из-за поста главы узбекского землячества о бойцах СВО
Баратова подозревают в преступлении по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства"
18 января 2024, 23:44, ИА Амител
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после размещения поста президентом межрегиональнoго узбекского землячества "Ватандош" Усманом Баратовым в aдрес участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Баратова подозревают в преступлении по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства"). Его доставили в подразделение столичного Следкома для проведения следственных действий. Устанавливаются и иные лица, которые причастны к преступлению.
Напомним, что ранее Баратов опубликовал в "Одноклассниках" пост, в котором ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова "русские".
08:16:20 19-01-2024
Они уже нас порабощают, а мы им тут адаптационные школы открываем и социалку нашу платим, это нормально вообще? Политику мигрантов надо менять, как в ОАЭ рабочая виза, никаких родственников, жить отдельно. Строгий контроль с забором отпечатков, биоматериалов. Или нам опять будут втирать, типа :нуневсежетакие!!!!!
13:57:48 19-01-2024
Если бы наше государство держало в приоритете интересы своих граждан, то данный гастарбайтер уже был выдворен за пределы РФ, с запретом на въезд скором 50 лет.
16:22:54 19-01-2024
Гость (13:57:48 19-01-2024) Если бы наше государство держало в приоритете интересы своих... нашему государству интересны гастрики. Деньги дороже благополучия граждан. хоть всех нас перережут эти "специалисты" нихрена им не будет. Что это за наказание- депортация???? А ничего , что он напал пьяный на людей, и полицейским отпор дал?? Тут мимнимум 2 уголовные статьи. Зассали перед диаспорами.
16:51:56 19-01-2024
Пост вообще не о бойцах.