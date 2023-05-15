СК возбудил дело на охранников, не пустивших Бастрыкина на стройку

Председателя СК РФ заставили покинуть охранную зону, после этого на КПП подъехали бойцы ОМОНа

15 мая 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении работников частной охранной организации, превысивших полномочия, сообщает местный СК.

Инцидент произошёл 14 мая на территории объекта, расположенного на Морской набережной. Там ведутся работы по созданию "северного" намыва Васильевского острова.

Как уточняет "Фонтанка", утром 14 мая председатель СК России Александр Бастрыкин в штатской одежде и без охраны пришёл на контрольно-пропускной пункт и попытался зайти на охраняемую территорию. Однако охранники его не пропустили даже после предъявления удостоверения.

"От гостя потребовали покинуть охранную зону. Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа – вторая попытка Бастрыкина оказалась успешной", – отмечает издание.

После этого Бастрыкин подписал постановление о возбуждении дела о нарушении правил охраны окружающей среды во время строительных работ.