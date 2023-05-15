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СК возбудил дело на охранников, не пустивших Бастрыкина на стройку

Председателя СК РФ заставили покинуть охранную зону, после этого на КПП подъехали бойцы ОМОНа

15 мая 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Следком"
Фото: телеграм-канал "Следком"

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении работников частной охранной организации, превысивших полномочия, сообщает местный СК.

Инцидент произошёл 14 мая на территории объекта, расположенного на Морской набережной. Там ведутся работы по созданию "северного" намыва Васильевского острова.

Как уточняет "Фонтанка", утром 14 мая председатель СК России Александр Бастрыкин в штатской одежде и без охраны пришёл на контрольно-пропускной пункт и попытался зайти на охраняемую территорию. Однако охранники его не пропустили даже после предъявления удостоверения.

"От гостя потребовали покинуть охранную зону. Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа – вторая попытка Бастрыкина оказалась успешной", – отмечает издание.

После этого Бастрыкин подписал постановление о возбуждении дела о нарушении правил охраны окружающей среды во время строительных работ.

забавные истории

Комментарии 12

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Олег

18:24:50 15-05-2023

Охранники приземлили Бастрыкина.

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Гость

18:39:48 15-05-2023

В чем охранники не правы, у Бастрыкина должно быть постановление на проверку, а не просто удостоверение личности, или в нашей стране достаточно громкой Фамилии и тебе везде путь открыт, а как же законные основания.

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Гость

20:40:43 15-05-2023

Ego sum lex. Вот и все.

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Виктор

21:50:42 15-05-2023

Сотрудники ЧОО не знают требований Закона о ЧОД. Эта шарага должна быть расформирована и ее лицензия на охранную деятельность должна быть аннулирована.

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Гость

22:29:08 15-05-2023

Зашибись, завели дело на людей, которые надлежащим образом исполняли свои должностные обязанности? Совсем что-ли?

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Гость

05:51:29 16-05-2023

Статья 294 УК Воспрепятствование следствию на фазе предварительного расследования.Штраф в размере 200 тысяч в казну родного государства либо два года на зоне каждому.

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Гость

05:58:54 16-05-2023

Своим добросовестным трудом на песчанном карьере(но уже в другом месте и в другом качестве)охранники будут исправлять свою безобразную ошибку.

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Гость

07:24:58 16-05-2023

Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа --- а догадаться, что так будет, не могли? Бастрыкин имеет право заходить на территорию объекта по предъявлению удостоверения без распоряжения, которое он не должен сам себе выписывать. Хотя мог прям там и выписать. С уведомлением прокуратуры в 24 часа. Это закон 248-ФЗ о госнадзоре

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Гость

09:11:47 16-05-2023

Гость (07:24:58 16-05-2023) Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа --- а догад... Не имеет просто так без постоновления заходить на любую территорию, пусть выпишет себе сам и заходит, все должно быть в рамках закона.

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Гость

10:13:30 16-05-2023

Гость (09:11:47 16-05-2023) Не имеет просто так без постоновления заходить на любую терр... Имеет право. С уведомлением прокуратуры в 24 часа.

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Бастрыкин знает закон?

07:43:13 16-05-2023

где постановление суда на проход по частной территории? нет. так любой может в любое место заявиться...

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Гость

10:15:09 16-05-2023

Бастрыкин знает закон? (07:43:13 16-05-2023) где постановление суда на проход по частной территории? нет.... Есть установленные законом случаи, когда немедленно надзорный орган заходит на объект с уведомлением прокурора. Все претензии в суд

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