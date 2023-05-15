СК возбудил дело на охранников, не пустивших Бастрыкина на стройку
Председателя СК РФ заставили покинуть охранную зону, после этого на КПП подъехали бойцы ОМОНа
15 мая 2023, 16:41, ИА Амител
В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении работников частной охранной организации, превысивших полномочия, сообщает местный СК.
Инцидент произошёл 14 мая на территории объекта, расположенного на Морской набережной. Там ведутся работы по созданию "северного" намыва Васильевского острова.
Как уточняет "Фонтанка", утром 14 мая председатель СК России Александр Бастрыкин в штатской одежде и без охраны пришёл на контрольно-пропускной пункт и попытался зайти на охраняемую территорию. Однако охранники его не пропустили даже после предъявления удостоверения.
"От гостя потребовали покинуть охранную зону. Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа – вторая попытка Бастрыкина оказалась успешной", – отмечает издание.
После этого Бастрыкин подписал постановление о возбуждении дела о нарушении правил охраны окружающей среды во время строительных работ.
18:24:50 15-05-2023
Охранники приземлили Бастрыкина.
18:39:48 15-05-2023
В чем охранники не правы, у Бастрыкина должно быть постановление на проверку, а не просто удостоверение личности, или в нашей стране достаточно громкой Фамилии и тебе везде путь открыт, а как же законные основания.
20:40:43 15-05-2023
Ego sum lex. Вот и все.
21:50:42 15-05-2023
Сотрудники ЧОО не знают требований Закона о ЧОД. Эта шарага должна быть расформирована и ее лицензия на охранную деятельность должна быть аннулирована.
22:29:08 15-05-2023
Зашибись, завели дело на людей, которые надлежащим образом исполняли свои должностные обязанности? Совсем что-ли?
05:51:29 16-05-2023
Статья 294 УК Воспрепятствование следствию на фазе предварительного расследования.Штраф в размере 200 тысяч в казну родного государства либо два года на зоне каждому.
05:58:54 16-05-2023
Своим добросовестным трудом на песчанном карьере(но уже в другом месте и в другом качестве)охранники будут исправлять свою безобразную ошибку.
07:24:58 16-05-2023
Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа --- а догадаться, что так будет, не могли? Бастрыкин имеет право заходить на территорию объекта по предъявлению удостоверения без распоряжения, которое он не должен сам себе выписывать. Хотя мог прям там и выписать. С уведомлением прокуратуры в 24 часа. Это закон 248-ФЗ о госнадзоре
09:11:47 16-05-2023
Гость (07:24:58 16-05-2023) Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа --- а догад... Не имеет просто так без постоновления заходить на любую территорию, пусть выпишет себе сам и заходит, все должно быть в рамках закона.
10:13:30 16-05-2023
Гость (09:11:47 16-05-2023) Не имеет просто так без постоновления заходить на любую терр... Имеет право. С уведомлением прокуратуры в 24 часа.
07:43:13 16-05-2023
где постановление суда на проход по частной территории? нет. так любой может в любое место заявиться...
10:15:09 16-05-2023
Бастрыкин знает закон? (07:43:13 16-05-2023) где постановление суда на проход по частной территории? нет.... Есть установленные законом случаи, когда немедленно надзорный орган заходит на объект с уведомлением прокурора. Все претензии в суд