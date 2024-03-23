СК возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холле"

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

23 марта 2024, 02:02, ИА Амител

Горящий "Крокус" / Фото: ТАСС

Главное Следственное управление России возбудило уголовное дело о теракте по факту стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России", – заявили в управлении.Следователи выясняют подробности инцидента.

Напомним, что по тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка. Также всем сотрудникам дано указание вооружиться. По информации СМИ, ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления.