СК возобновил дело о гибели девушки в больнице Рубцовска в 2022 году
Расследование на контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин
03 ноября 2024, 21:45, ИА Амител
В Алтайском крае следователи возобновили дело двухлетней давности о гибели девушки в больнице Рубцовска, сообщили в информационном центре ведомства.
К правоохранителям обратилась женщина, которая не согласна с установлением обстоятельств смерти ее 22-летней дочери. В августе 2022 года в связи внезапным ухудшением состояния здоровья девушку госпитализировали в одну из больниц города, где она впоследствии скончалась.
"Заявительница считает, что это произошло по причине неверной тактики лечения. До настоящего времени производство судебно-медицинской экспертизы не завершено, виновные лица к ответственности не привлечены", – говорится в сообщении.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю алтайского управления Следкома Игорю Колесниченко принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки.
22:22:55 03-11-2024
Такие у нас врачи,не хотят лечить.Хотя должны давать клятву Гиппократа.Толку с врачей мало и бесплатных и платных.
11:30:36 04-11-2024
Коновалы бота наняли, минусовать