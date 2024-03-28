СК: задержан еще один подозреваемый в финансировании террористов из "Крокуса"

Следователи получили доказательства связи нападавших с украинской стороной

28 марта 2024, 21:59, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Следственный комитет сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По информации следователей, подозреваемый участвовал в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Также в ведомстве заявили, что первоначальные результаты расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов теракта.

"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", — заявили в министерстве.