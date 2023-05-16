Здание стояло заброшенным более пяти лет

16 мая 2023, 09:01, ИА Амител

парт-комплекс на ул. Шумакова, 21, в Барнауле / Фото: skyscrapercity.com

Недостроенное здание на ул. Шумакова, 21, в котором вместо квартир продавали апартаменты, реализовали на торгах. Объект начали возводить ещё в 2015 году, однако затем девелопер – компания "Сентябрь" – приостановил работы. После инвестора признали банкротом, а здание так и стояло полузаброшенным.

Длительное ожидание

Апарт-комплекс продавали на торгах с 2021 года. Тогда за объект просили 123 млн рублей. Затем состоялись ещё несколько аукционов, на которых стоимость лота снижалась. Однако интереса к зданию у инвесторов не было.

Лишь на торгах в мае здание обрело нового собственника: им стала компания "Глобал эстейт групп", учредителем которой является бизнесмен Антон Переверзев. Апарт-комплекс на ул. Шумакова достался предпринимателю за 106 млн рублей при стартовой цене 105 млн.

Ранее бизнесмен приобрёл такие объекты, как ДК Моторостроителей, магазин на Павловском тракте, 82, и развлекательный центр "Фортуна" на ул. Северо-Западной, 18-летнее заброшенное здание на ул. Попова 131, и другие объекты.

Ожидается, что после оформления всех документов покупатели помещений в здании смогут вернуть часть вложенных средств. По информации "Толка", это 500-600 тыс. рублей. При этом ранее люди сами нашли подрядчика, готового завершить объект. Для этого необходимо было перейти с конкурсного производства на процедуру наблюдения. Однако суд им в этом отказал. После люди выходили на пикеты, но это не принесло результатов.

Долгострой с восьмилетней историей

Строить гостиницу компания "Сентябрь" начала в 2015 году. В апарт-комплексе барнаульцам предлагали купить одно- и двухкомнатные студии от 15 до 54 квадратных метров, а также двухуровневые апартаменты. Всего – 96 квартир. Правда, все помещения считались магазинами, офисами и даже буфетом, то есть они не относились к категории жилых. Именно поэтому покупатели не защищены ФЗ-214 "Об участии в долевом строительстве".

За несколько лет застройщик сделал каркас объекта, кровлю, частично выполнил остекление, завёл в дом теплосеть. На этом работы остановились, а сроки сдачи апарт-комплекса неоднократно переносили. Летом 2021 года компанию "Сентябрь" признали банкротом по решению суда.