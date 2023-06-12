Скандинавские компании объявили бойкот печенькам по политическим причинам
Производителя Oreo осуждают из-за решения остаться в России
12 июня 2023, 17:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Компания Mondelez International, выпускающая продукцию под брендами Oreo, Mars Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls и Tuc, столкнулась с проблемами в скандинавских странах. Об этом сообщает ОСН.
Отмечается, что фирму начали бойкотировать из-за решения остаться в России. Компании отказываются от сотрудничества с Mondelez International после попадания в список стран "спонсоров терроризма".
Представители Mondelez International заявили о том, что готовы встретиться с властями стран, где проходят бойкоты, чтобы объяснить свою позицию.
17:21:32 12-06-2023
надо поддержать продажами
21:37:32 12-06-2023
Обожаю позицию "поддержать местного производителя" (сарказм). Что-то никто не торопится поддержать местного покупателя.