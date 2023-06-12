Скандинавские компании объявили бойкот печенькам по политическим причинам

Производителя Oreo осуждают из-за решения остаться в России

12 июня 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Компания Mondelez International, выпускающая продукцию под брендами Oreo, Mars Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls и Tuc, столкнулась с проблемами в скандинавских странах. Об этом сообщает ОСН.

Отмечается, что фирму начали бойкотировать из-за решения остаться в России. Компании отказываются от сотрудничества с Mondelez International после попадания в список стран "спонсоров терроризма".

Представители Mondelez International заявили о том, что готовы встретиться с властями стран, где проходят бойкоты, чтобы объяснить свою позицию.