Сказки и блокбастеры. Какие фильмы смотреть в алтайских кинотеатрах на Новый год?

В кинотеатрах выйдут новогодние комедии, сказки и несколько крупных блокбастеров

18 декабря 2022, 09:00, Антон Дегтярев

Кинотеатр / Фото: amic.ru

Хорошее кино — один из способов получить новогоднее настроение или отдохнуть на январских каникулах. Традиционно на праздники выходят масштабные блокбастеры и комедии, на которые можно сходить всей семьёй. Несмотря на уход крупных голливудских студий из России, этот год без кинопремьер на Новый год не останется. Amic.ru собрал главные новинки новогодних праздников.

Какие фильмы смотреть до Нового года?

«Ёлки 9» (с 1 декабря)

Традиционно на экранах появились новые «Ёлки», на этот раз уже девятые. Теперь здесь нет Ивана Урганта и Сергея Светлакова, вместо них звёзды Федор Добронравов («Сваты») и Алексей Серебряков («Левиафан», «Никто»).

Как всегда, нам показывают несколько историй, объединённых единым новогодним сюжетом.

Ждать от картины качественного зрелища вряд ли стоит. Рейтинг у фильма ниже среднего — 4,9 балла из 10. Впрочем, фанатов «Ёлок» он вряд ли пугает.

«Тайный Санта» (с 8 декабря)

Ещё одна новогодняя комедия — «Тайный Санта», фильм идёт в кинотеатрах с 8 декабря. Это типичное лёгкое новогоднее кино. В центре сюжета — любовная линия босса (его роль играет Роман Курицын) и подчинённой (её играет звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер), которые по случайности едут на базу отдыха. Там они сначала конфликтуют, а потом между молодыми людьми появляются чувства.

Рейтинг у фильма средний — 5,7 балла из 10. Любители новогодних комедийных мелодрам могут сходить в кино.

«Приключения Тедди» (с 8 декабря)

«Приключения Тедди» — единственное зарубежное рождественское кино в списке. Это норвежский фильм и имена актёров здесь не знакомы массовому зрителю. Однако очаровать он способен.

Картина является рождественской сказкой и рассказывает о том, как на рождественской ярмарке девушка Марианна заметила ожившую игрушку — плюшевого медвежонка Тедди. Спустя какое-то время она идёт его забрать, однако игрушку выигрывает другой мальчик. Но Тедди и другая живая игрушка — ёжик Болла хотят вернуться к девочке и отправляются в путешествие.

Рейтинг картины на агрегаторе IMDB — 6,4 балла из 10. На отечественном «Кинопоиске» оценки пока нет.

«Непослушник 2» (с 15 декабря)

«Непослушник 2» — новая российская комедия и продолжение первой части, которая стала хитом в феврале 2022 года. По сюжету фильма к отцу Анатолию собирается на исповедь приехать криминальный авторитет. Но священник случайно падает и теряет память. Главный герой Димонстр (его роль играет Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Кухня»)) решается помочь священнослужителю и помочь ему вспомнить моменты из жизни. Для этого герой собирается инсценировать фрагменты из его прошлого.

Рейтинга у фильма пока нет и сказать что-то о его качестве нельзя. Первая часть была неплохим зрелищем на вечер — возможно, и вторая оригиналу не уступит.

«Мира» (с 22 декабря)

Главным блокбастером, который можно будет легально посмотреть перед Новым годом и на январских каникулах, станет фильм «Мира», он выйдет на экраны 22 декабря. Это научная фантастика от режиссёра Дмитрия Киселёва, снявшего «Время Первых».

По сюжету 15-летняя Лера Арабова живёт во Владивостоке. Она долго не видится с отцом, потому что он работает на орбитальной космической станции и уже несколько лет разговаривает с дочерью лишь по телефону. В какой-то момент на город обрушивается метеоритный дождь. Отец девочки знает, что впереди более крупная катастрофа. Лера с его помощью должна её остановить.

Роль Леры Арабовой исполняет молодая актриса Вероника Устимова, её отца играет Анатолий Белый («Метро», «А зори здесь тихие...», «О чём ещё говорят мужчины»).

Трейлер обещает громкие взрывы, разрушения и космос.

«Чук и Гек: Большое приключение» (с 22 декабря)

Новая экранизация рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек», пожалуй, станет главной новогодней картиной для детей в этом году. Фильм выйдет 22 декабря.

По сюжету Чук и Гек живут с мамой в Москве и скучают по папе, который работает на Севере. Они решают встретить наступающий Новый год вместе и едут с мамой к отцу. С этого начинается их приключение, в ходе которого они встретят даже Хозяйку медной горы из одноимённого произведения Павла Бажова.

Роли отца и матери играют Владимир Вдовиченков («Батя», «Левиафан», «Бумер», «Бригада») и Юлия Снигирь («Казнь», «Обитаемый остров», «Кровавая барыня») соответственно. Режиссёром выступил Александр Котт («Брестская крепость», «Троцкий»).

«Ёлки-иголки» (с 29 декабря)

Третьей новогодней комедией года станут «Ёлки-иголки» с Павлом Прилучным, Гариком Сукачёвым, Оскаром Кучерой и Алиной Алексеевой в главных ролях.

Фильм рассказывает о девушке Кате, которая работает ландшафтным дизайнером. Мама на Новый год хочет свести её с очередным женихом, но девушка против. Она вместо этого соглашается встретить своего дядю из аэропорта и попадает в водоворот событий. Ей предстоит скрываться от бандитов и встретить новую любовь.

На экраны лента выйдет 29 декабря.

«Иван Царевич и Серый волк 5» (с 29 декабря)

На Новый год за нишу бесконечных франшиз будут отвечать не только «Ёлки», но и очередной мультфильм от «Мельницы», которая каждый год выпускает какую-нибудь ленту — либо о богатырях, либо об Иване Царевиче. На этот раз очередь Царевича, так что на экранах 29 декабря появится «Иван Царевич и Серый волк 5».

На этот раз все забудут имя Ивана и ему снова надо будет завоевать свою возлюбленную Василису.

Что выйдет на новогодних каникулах?

«Чебурашка» (с 1 января)

1 января в алтайских кинотеатрах выйдет ещё один крупный российский фильм о знакомом всем герое под названием «Чебурашка». Снял его режиссёр Дмитрий Дьяченко (трилогия «Последний богатырь», «О чём говорят мужчины», «Кухня»).

Фильм не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского, сюжет здесь оригинальный. Зверёк по имени Чебурашка живёт в апельсиновой роще. Случайно он оказывается в небольшом городке у моря, где ему предстоит найти себе друзей и дом.

Будет в фильме и Гена, только выглядит он не как крокодил, а как обычный человек. Роль Гены играет актёр Сергей Гармаш. Чебурашка же полностью компьютерный, его озвучивает актриса Ольга Кузьмина.

«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» (с 5 января 2023 года)

Ценителей хорошего голливудского кино на новогодних каникулах ждёт крупная премьера. В российских кинотеатрах покажут новый шпионский триллер Гая Ричи «Операция „Фортуна: Искусство побеждать“».

В главной роли здесь Джейсон Стейтем (дилогия «Адреналин», «Большой куш», «Револьвер», «Карты, деньги, два ствола», «Форсаж»). Также в картине играют Огри Плаза «Ингрид едет на Запад», «Скотт Пилиграм против всех», Хью Грант («Реальная любовь», «Облачный Атлас»), Эдди Марсан («Грязь», «Шерлок Холмс», «Хэнкок») и другие.

Главный герой фильма — агент МИ-6, которого нанимает служба внешней разведки «Пять Глаз». Он должен выследить и остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения.

«Аватар 2» в «Пионере»

В барнаульском кинотеатре «Пионер» покажут и главный хит конца года — продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона с подзаголовком «Путь воды». Скорее всего, лента появится в «Пионере» 30 декабря или в начале января.

«Аватар 2» — самый дорогой фильм в истории кино (бюджет — 350-400 млн долларов), так что посмотреть его всё-таки лучше на большом экране.

Действие будет происходить более чем через 10 лет после событий первой части. В центре сюжета будет история семьи Салли. Главный герой первой части Джейк Салли стал предводителем народа на'ви и решил защищать его от землян. В фильме покажут новую атаку людей на планету Пандора.

В ролях — Сэм Уортингтон («На грани», «По соображениям совести»), Зои Салдана («Стражи Галактики», «Звёздный путь»), Сигурни Уивер (франшиза «Чужой», «Охотники за привидениями»), Кейт Уинслет («Титаник», «Вечное сияние чистого разума»).

Фильм в кинотеатрах ещё не вышел, однако восторженных отзывов о картине от критиков уже много. Так что вторую часть «Аватара» явно стоит ждать.

О фильмах, которые еще можно посмотреть в алтайских кинотеатрах в декабре, можно прочитать здесь.

Напомним, что с марта крупные голливудские студии ушли из России из-за спецоперации на Украине. С тех пор в нашей стране официально крупных блокбастеров не показывают. В Барнауле их можно посмотреть лишь в кинотеатре «Пионер», где новинки появляются спустя две недели после релиза.