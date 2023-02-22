"Росводоканал" запустил на сайте экологический курс для детей "ВодаЖизнь"

Как очищается вода, как она попадает в дом и как возвращается обратно в окружающую среду

22 февраля 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: rawpixel.com / Freepik

Образовательно-познавательный раздел "ВодаЖизнь" заработал на сайтах всех предприятий группы компаний "Росводоканал". Проект запустили 21 февраля 2023 года. Как отмечают в пресс-службе предприятия, наиболее интересен для посетителей раздела, особенно для детей, будет бесплатный экологический курс "ВодаЖизнь".

Это онлайн-урок, или даже, скорее, обучающая игра, которая в увлекательной форме знакомит учеников со свойствами воды, её круговоротом в природе, и тем, какой путь она проходит от источника до крана. Ведёт обучение гид-учитель Капелька. Она также расскажет о работе водоканала. О том, как очищается вода, как она попадает в дом и как возвращается обратно в окружающую среду.

"Благодаря интерактивному формату материал урока доступен и интересен для детей дошкольного и младшего школьного возраста", – говорят авторы проекта.

Где посмотреть

Найти раздел довольно просто: в верхнем меню на любом из сайтов "Росводоканала" нажмите кнопку "ВодаЖизнь". Экологический курс находится на странице "Уроки чистой воды".

Чтобы попасть в игру, кликните кнопку "Начать урок" и пройдите простую регистрацию. После окончания курса ученик может пройти тестирование и получить звание "Хранитель воды", а также специальный сертификат.

Помимо этого, на страницах раздела "ВодаЖизнь" можно узнать интересные факты и мифы о воде, посмотреть видеоканал и почитать сказки, которые написали дети сотрудников водоканалов.



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