Сказочное зимнее приключение. Где и как отдохнуть в новогодние каникулы, не выезжая из региона

В Алтайском крае есть много чудесных мест, причём таких, где вы, вероятно, ещё не бывали

26 декабря 2022, 11:01, ИА Амител

Фото: «Бочкари 1825»

Новый год — главный праздник, пожалуй, для каждого жителя нашей большой страны. Даже самый убеждённый материалист под бой курантов нет-нет да и загадает желание. Но Новый год — это не только застолье, подарки, шампанское и мандарины. Это, прежде всего, отдых. Новогодние каникулы каждый из нас ждёт даже больше, чем собственный отпуск, потому что в эти дни одновременно отдыхает вся страна. Это возможность провести время с самыми родными и близкими нам людьми, возможность наконец-то вырваться за пределы маршрута «дом — работа — магазин». А самое главное, не обязательно опустошать свой кошелёк, тратясь на перелёты или дальние поездки. Отлично отдохнуть можно и не покидая наш регион.

Куда едем?

Гостинично-оздоровительный комплекс «Бочкари 1825» в селе Бочкари Алтайского края. Да, именно там делают вкусные лимонады и другие напитки. Бочкари — это современная модель живого села с развитой инфраструктурой. В 2017 году село было признано самой красивой деревней Алтайского края. Съездить туда стоит уже хотя бы только ради этого.

Что за отель?

Комплекс «Бочкари 1825» построен по аналогу проекта немецких спортивных гостиниц в 2019 году. Здесь с удобством можно расположиться семьёй, компанией друзей или коллегами по случаю корпоративного мероприятия. Интерьер, чистота и тишина на территории гостиничного комплекса погружают гостей в атмосферу экологичного отдыха уровня европейских курортов. В то же время село, окружённое белоснежными полями, сохраняет свой колорит, где каждый сможет отыскать для себя что-то родное и близкое в пейзажах и лицах добрых, отзывчивых людей.

Где будем жить?

В основном корпусе отеля есть три категории номеров.

Connedted room — две изолированные спальни, объединённые в один номер с общей прихожей и санузлом на четырёх человек. В каждой комнате установлены по две односпальные кровати и телевизор. Стоимость одного койко-места за сутки — 1900 рублей. Superior — двухкомнатный номер, рассчитанный на одноместное или двухместное проживание. Стоимость при двухместном проживании — 5000 рублей за сутки, при одноместном — 4000 рублей. Family room — номер с двуспальной кроватью для четырёх человек. Стоимость при проживании от двух человек — 6000 рублей за сутки, при одноместном проживании — 5000 рублей за сутки.

Также на территории гостиничного комплекса есть индивидуальные дома круглогодичного пользования.

Luxe — индивидуальный дом со спальней и столовой с панорамными окнами площадью 37 кв. м. В спальне двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, рабочим столом, телевизором, комодом и шкафом. Столовая оснащена всей кухонной техникой, посудой и столовыми приборами. Стоимость при проживании от двух человек — 8000 рублей за сутки, при одноместном проживании — 7000 рублей за сутки. Apartment — индивидуальный дом со спальней, гостиной и кухней площадью 57 кв. м. Спальня, как и в предыдущем варианте, имеет двуспальную кровать с ортопедическим матрасом, платяной шкаф и комод, в гостиной два дивана и телевизор. Кухонная зона также оснащена всей необходимой мебелью, техникой и посудой. Стоимость при проживании от двух человек — 11000 рублей за сутки, при одноместном проживании — 9000 рублей за сутки.

Фото: «Бочкари 1825»

Дополнительное место проживания, как в номерах, так и в домах, — 1400 рублей за сутки. Размещение детей до 6 лет — бесплатно.

Завтрак включён в стоимость проживания. Как в номерах, так и в домах есть всё необходимое для комфорта гостей. На территории большая парковка под видеонаблюдением. А в 50 метрах от домиков — гриль-зона с современными мангалами.

Чем там можно заняться?

В шаговой доступности расположен новый современный оздоровительный комплекс с бассейнами (взрослый и детский), джакузи, финской сауной, русской баней, хаммамом, процедурными кабинетами для массажа и спа и уютным лобби-баром, где можно заказать чай из алтайских трав, кофе, морс, мёд, лимонады и напитки Бочкарёвского пивоваренного завода, десерты. Если вам надо перезагрузиться, наполниться новыми силами, да даже просто отдохнуть, — обязательно приходите в этот комплекс.

Фото: «Бочкари 1825»

И куда уж без спорта. Там есть ледовая арена, где можно кататься круглый год. А в зимнее время готовится лыжная беговая трасса (есть прокат спортинвентаря). На территории отеля есть даже спортивный комплекс, оснащённый профессиональным оборудованием для занятий тяжёлой атлетикой, силовым троеборьем, кроссфитом, тренажёры, гантельный ряд, зона кардиотренажёров.

Также гостям отеля проводят экскурсию по селу. Она состоит из посещения главного производственного объекта — пивоваренного завода «Бочкари» и, конечно же, дегустации. Путешествие в громады производства познакомит вас с процессами создания разных напитков, их розлива и упаковки. Также в экскурсию входит посещение конефермы, где гости познакомятся с породой Орловских рысаков и другими жителями фермы. Возможна организация катания на санях. Экскурсия уж точно впечатлит тех, кто всё ещё думает, что русская глубинка порастает мхом.

Да что там говорить, здесь даже дышится по-другому.

«Бочкари 1825»

Алтайский край, с. Бочкари, ул. Молодёжная 23,

market@bochkari1825.ru,

8-800-700-46-48.

ИП Смагин П.Н.

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