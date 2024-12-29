Сказочные разборки: Дед Мороз победил Санта-Клауса на катке в Уфе
Драку молодых людей в костюмах новогодних персонажей сняли очевидцы
29 декабря 2024, 21:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com / Nikola Johnny Mirkovic
В Уфе на катке разразился настоящий новогодний батл: Дед Мороз и Санта-Клаус, облаченные в свои яркие костюмы, устроили ледовое побоище в Арт-Квадрате, сообщают "Аргументы и факты". Очевидцы не могли поверить своим глазам, когда два сказочных персонажа начали кулачный бой лежа прямо на льду.
Причины конфликта остаются загадкой, но одно можно сказать точно: никто из зрителей не рискнул вмешаться в это новогоднее противостояние. Победителем из этой схватки вышел наш российский волшебник.
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А дед-бабай не наказал всяких там сантов, клаусов и дедморозов?
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Санта-Клаус (англ. Santa Claus) — рождественский дед, отождествляемый с образом Николая Чудотворца, западноевропейский и североамериканский волшебный (фольклорный) персонаж, который дарит подарки детям на Рождество Христово.
Типа с Николаем соперничает?