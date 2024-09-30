Скидка 20% за самовывоз и 1000 рублей в подарок. Ресторан "Ипонкин" проводит розыгрыш

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30 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Kbyin

Роллы из меню / Фото: ресторан "Ипонкин"

Представьте себе место, где ароматы паназиатской и европейской кухни сплетаются в единый, неповторимый букет. Где классика встречается с авторскими изысками, а уютная атмосфера располагает к приятным встречам. Именно таким является ресторан "Ипонкин" – настоящий гастрономический оазис, где каждый найдет блюдо по вкусу. А чтобы знакомство стало еще более приятным, "Ипонкин" подготовил специальное предложение: с 10 сентября до 1 февраля 2025 года за самовывоз действует скидка 20%. Но это еще не все. Хотите получить 1 000 рублей на поход в "Ипонкин"? Тогда участвуйте в розыгрыше.

Как принять участие в розыгрыше?

Условия участия просты:

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Победителя будет четыре. Тех, кому улыбнется удача, выберут с помощью бота-рандомайзера 2 октября 2024 года.

Что есть в меню "Ипонкина"?

"Ипонкин" – мультикультурный ресторан.

Поклонники японской кухни оценят разнообразие роллов – от классических до авторских, с креветками, лососем, авокадо, огурцом и другими интересными ингредиентами. Есть и суши, приготовленные по традиционным рецептам.

Любители итальянской кухни не останутся равнодушными к пицце "Ипонкина". Здесь можно найти как классические варианты, так и с оригинальными начинками: с грушей и сыром, морепродуктами, индейкой, беконом и авокадо, а также ароматную грибную пиццу. Помимо итальянской, в ресторане готовят и прямоугольную римскую пиццу.

Роллы и пицца из меню / Фото: ресторан "Ипонкин"

"Ипонкин" – это идеальное место для теплых встреч. Посетители выбирают его для деловых бизнес-ланчей, романтических свиданий, праздников, обедов и быстрых перекусов. Приходите и вы, чтобы отведать вкусные блюда за уютным столиком. Или попробуйте их дома со скидкой 20%, которую предлагают за самовывоз.

Ресторан паназиатской и европейской кухни "Ипонкин"

Адреса в Барнауле: пр. Ленина, 56, тел: +7 (3852) 66-67-73

ул. А. Петрова, 219б (ТРЦ "Огни"), тел: +7 (3852) 28-26-65

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