Тарифный план Up от билайн стал ещё выгоднее

Обновленная версия доступна не только новым, но и действующим абонентам оператора

27 декабря 2022, 11:01, ИА Амител LatgBk6dv

Фото: freepik.com

Оператор связи билайн представил обновленный тарифный план UP: на ряде конфигураций звонки на номера абонентов билайн теперь не тратят пакет. Также в тарифе стало больше минут и гигабайт, а абонентская плата стала ниже.

Так, более доступной стала цена на тариф UP c апперами-помощниками роботом Пингом, пчелой Базей, драконом Юнгом в базовой конфигурации. Теперь абоненты тарифа, которые выбирают робота Пинга, смогут пользоваться пакетом 300 минут и 20 ГБ в месяц за 470 рублей в месяц. А любители видеосервисов смогут без ограничений смотреть Youtube и Tiktok при помощи дракона Юнга и пользоваться пакетом 600 минут и 20 ГБ за 495 рублей в месяц.

В то же время UP с пчелкой Базей не только стал доступнее в цене. В нем также стало на 5ГБ больше мобильного интернета, и был добавлен безлимит внутри сети, чтобы не расходовать пакет минут. Раньше эта опция стоила 60 рублей в месяц. Обновленный UP с пчелой Базей — это 35ГБ и 600 минут за 525 рублей в месяц.

Обновленные параметры тарифа доступны не только новым, но и действующим абонентам билайн в Алтайском крае при переходе на актуальную версию тарифного плана.

«Недавно мы разгрузили нашу сеть в Алтайском крае, применив техническое решение, которое существенно увеличило скорости 4G. Наши действующие абоненты смогут еще больше общаться, а новые клиенты — с первых минут оценить все преимущества билайн. Дополнительно мы пересмотрели наш тарифный план UP, сделав его более гибким и доступным — пользователи настраивают тариф под свои потребности, не платят за лишнее и экономят на общении внутри сети. Возможность бесплатно звонить на другие номера билайн особенно актуальна для наших земляков, так как, согласно нашей статистики, у каждого второго жителя края есть наша сим-карта», — сказал директор Алтайского отделения Анатолий Захаров.

Тарифный план UP позволяет точно настроить минуты и гигабайты с учетом своих потребностей. В нем много полезных опций, в том числе дополнительные сервисы, как от билайна, так и от партнеров, например, Яндекс и IVI. Особая «фишка» тарифа — Апперы, помощники, обладающие суперспособностями, которые позволят дополнительно прокачать свой тариф и сделать его еще более выгодным. Например, бесплатно подключить неограниченный доступ к YouTube и TikTok можно с помощью Дракона Юнга, получить скидку 20% на абонентскую плату, если пользователь старше 60 лет — с пандой Тапой, или благодаря пчеле Базе делиться своими минутами и гигабайтами с членами вашей семьи со скидкой 50% и др.

Каждый абонент может выбрать одномоментно одного аппера и поменять его в любой момент бесплатно, если потребуется. Независимо от выбранного количества трафика и помощника-аппера, можно бесплатно подключить опцию, позволяющую пользоваться мессенджерами, не расходуя трафик из пакета.

По ссылке можно «покрутить» настройки тарифа, посмотреть стоимость в зависимости от наполнения.

ПАО «ВымпелКом». Цены действительны на момент публикации. Оператор связи оставляет за собой право пересмотреть условия и стоимость предоставления услуг. Подробности на сайте билайн.

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