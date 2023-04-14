Скидки и бесплатная проверка зрения. В Барнауле открыли новый салон оптики "Спектр"

14 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

"Спектр" / Фото: пресс-служба компании

Ещё одну оптику "Спектр" открыли в Барнауле. Весь апрель в новом салоне на улице Попова, 142, будут скидки.

Здесь есть кабинет врача-офтальмолога с новейшим оборудованием, которое позволяет точно провести диагностику и подобрать коррекцию любой сложности. К слову, любой желающий может проверить зрение бесплатно.

Кабинет аппаратного лечения зрения принимает детей и взрослых для профилактики и лечения различных проблем глаз, связанных со зрительными нагрузками, нарушением координации работы мышц и оптическими нарушениями.

Оптик-консультанты помогут подобрать подходящие варианты оправ по цветотипу, форме лица и умело сформирует оптический гардероб на все случаи жизни.

"Спектр" заботится о своих клиентах, а потому с каждым работает индивидуально. А в честь открытия ещё и скидки даёт: 30% на всё до 30 апреля 2023 года. Все подробности уточняйте в салоне и по телефонам +7 (3852) 60-00-48.





"Спектр" / Фото: пресс-служба компании

Салон оптики "Спектр"

Барнаул, ул. Попова, 142

Тел.: 8 (3852) 600-048

ИП Петров Николай Николаевич

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