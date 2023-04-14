Скидки и бесплатная проверка зрения. В Барнауле открыли новый салон оптики "Спектр"
Скидки и бесплатная проверка зрения. В Барнауле открыли новый салон оптики "Спектр"
14 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
Ещё одну оптику "Спектр" открыли в Барнауле. Весь апрель в новом салоне на улице Попова, 142, будут скидки.
Здесь есть кабинет врача-офтальмолога с новейшим оборудованием, которое позволяет точно провести диагностику и подобрать коррекцию любой сложности. К слову, любой желающий может проверить зрение бесплатно.
Кабинет аппаратного лечения зрения принимает детей и взрослых для профилактики и лечения различных проблем глаз, связанных со зрительными нагрузками, нарушением координации работы мышц и оптическими нарушениями.
Оптик-консультанты помогут подобрать подходящие варианты оправ по цветотипу, форме лица и умело сформирует оптический гардероб на все случаи жизни.
"Спектр" заботится о своих клиентах, а потому с каждым работает индивидуально. А в честь открытия ещё и скидки даёт: 30% на всё до 30 апреля 2023 года. Все подробности уточняйте в салоне и по телефонам +7 (3852) 60-00-48.
Салон оптики "Спектр"
Барнаул, ул. Попова, 142
Тел.: 8 (3852) 600-048
ИП Петров Николай НиколаевичНа правах рекламы
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
11:34:05 14-04-2023
любой желающий может проверить зрение бесплатно ---- на ну. Прием офтальмолога в платной поликлинике - 1000 рублей. А в бесплатной приема может вообще не быть, или отпуск, или больничный, или уволилась
12:25:56 14-04-2023
при заказе очков проверка зрения бесплатно или просто акция?