Скидки, подарки и розыгрыш миллиона рублей: торговая сеть "Пятерочка" отмечает юбилей

И дарит низкие цены для бесценных моментов

31 января 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8Kag4X

Праздничная продуктовая корзина / Фото: jcomp / freepik.com

В честь своего 25-летия торговая сеть "Пятерочка" запустила масштабную кампанию. Сеть предлагает гостям отметить юбилей вместе и подготовила скидки и подарки за покупки в магазинах и мобильной игре. А также поделилась креативным видеороликом, снятым специально ко дню рождения.

Истории из жизни вместе с "Пятерочкой"

Видеоролик рассказывает историю развития магазина вместе со своими покупателями из разных городов России через трогательные и теплые моменты их жизни. Все начинается с маленькой девочки, которая 25 лет назад приходит в первую "Пятерочку" за шоколадкой, а в финале возвращается в магазин уже со своей собственной дочкой. Мы видим, как сильно выросла героиня, и как вместе с ней изменилась "Пятерочка". В знакомом магазине героев встречает все та же сотрудница и, конечно, всегда низкие цены.

"Все герои и сюжеты выбраны не случайно. Каждый может узнать себя в этих простых жизненных ситуациях, в которых уже 25 лет выручает "Пятерочка": маленьких вкусных радостях, уютных семейных вечерах и таких бесценных моментах заботы. А сотрудница магазина, которая и спустя 25 лет встречает гостей приветливой улыбкой и добрым словом, – это воплощение той самой атмосферы близости и доступности магазина у дома, в котором каждый продавец вас знает и всегда готов помочь", – комментирует директор по стратегическому маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев.

В креативном агентстве Contrapunto ("Контрапунто"), которое разработало видеоролик, отметили, что за низкой ценой они видят заботу и возможность позволить себе маленькие радости: побаловать дочку шоколадкой, попробовать новый соус, накрыть стол на день рождения. Поэтому и историю хотелось сделать максимально настоящей, показать миллионы простых российских семей, но с большой любовью. Здесь им невероятно повезло, ролики снимал самый подходящий для реализации этой концепции режиссер – автор нашумевшего сериала "Чики" Эдуард Оганесян.

Скидки, подарки и розыгрыш миллиона рублей

Помимо юбилейного видео, в кампанию вошел ролик, посвященный розыгрышу призов, ведь день рождения – это праздник, который хочется разделить со своими самыми близкими, дорогими и любимыми гостями. "Пятерочка" продолжила сотрудничество с Марией Ароновой в роли сотрудницы и главного лица бренда, а также представила еще одного известного актера – Яна Цапника.

До 13 марта 2024 года покупателей ждут различные товары со скидками от 25%, а за покупки на сумму от 600 рублей гости получат шанс на участие в юбилейном розыгрыше ценных призов. Шесть счастливчиков смогут стать обладателями одного миллиона рублей каждый, которые будут разыгрывать еженедельно во время проведения акции. Для этого до 11 марта 2024 года необходимо зарегистрировать чеки на сайте actions.5ka.ru.

Отмечаем праздник и играем в мобильном приложении

До 25 марта этого года в мобильном приложении** сети появится уникальная игра – удивительное виртуальное путешествие вместе с "Пятерочкой". Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы и собирать игровую валюту, на которую можно обустроить и украсить разнообразными атрибутами свой собственный виртуальный магазин.

За прохождение призовых уровней игроки смогут участвовать в розыгрыше баллов на карту лояльности "Х5 Клуб", бытовой техники и гаджетов. А участники, которые пройдут игру до конца, получат шанс выиграть 1 миллион рублей. Кроме того, игроки смогут воспользоваться предложениями от партнеров и активировать полученные призы-офферы при покупке товаров с использованием карты лояльности.

*Срок проведения акции с 30.01.2024 по 11.04.2024. Акция проходит во всех магазинах "Пятерочка" на территории РФ. Период совершения покупки: с 30.01.2024 по 11.03.2024. Период регистрации чеков для участия в акции: с 30.01.2024 по 13.03.2024. Общий срок проведения акции "Игра. 25 лет Пятёрочке!" с 30.01.2024 по 15.05.2024. Срок участия в игре и регистрации заявки на участие в розыгрыше призов 30.01.2024 по 25.03.2024. Информацию об организаторе акции, условиях участия, правилах проведения, сроков активации подарков, призах, их количестве, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте actions.5ka.ru.



** Возрастное ограничение мобильного приложения 6+

ООО "Агроторг"

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