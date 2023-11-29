Скидки, промокоды, подарки. Торговая сеть "Пятерочка" запустила новогоднюю акцию

Рассказываем, как принять в ней участие и что можно выиграть

29 ноября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KSC9b

Продуктовая корзина. Подарки / Фото: freepik.com

Праздник к нам приходит! Помните лотереи из детства, когда мы нетерпеливо стирали монеткой защитный слой и предвкушали, что же за ним скрыто? Вернуть приятные детские ощущения в канун Нового года стало возможно вместе с "Пятерочкой". Торговая сеть объявила о запуске новогодней акции "Создавайте праздник как в детстве", которая пройдет с 27 ноября по 31 декабря 2023 года по всей России. Всего "Пятерочка" готовится разыграть более 2,5 тыс. призов. Покупателей также ждут гарантированные подарки на покупки в магазинах и за прохождение уровней в игре, которая доступна в мобильном приложении "Пятерочка". А теперь обо всем подробнее.

"Создавайте праздник как в детстве"

За покупки от 600 рублей покупатели смогут получить новогоднюю карту с тремя сюрпризами:

первый – статичные многоразовые наклейки, которые добавят в интерьер праздника и уюта, ими можно украшать любые стеклянные поверхности;

второй – скидки на покупки в магазинах сети и сервисе "Пятерочка Доставка";

третий – промокоды от партнеров акции, чтобы гости могли подготовиться к самому ожидаемому празднику года.

Но это не все сюрпризы от "Пятерочки".

За регистрацию чеков от 600 руб. на сайте акции гости торговой сети получат шанс на участие в розыгрыше более 1,5 тыс. призов, которые помогут создать праздничное настроение. Среди них: новогодние ели, сертификаты номиналом до 25 тыс. рублей на украшение дома и оформление праздничного стола, бытовая техника и электроника за покупку товаров – партнеров акции.

Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много

Особенный приз сможет получить пара друзей, для них торговая сеть подготовила денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

Стать обладателем внушительной суммы очень просто: после регистрации чека необходимо отправить другу приглашение на участие в акции, по которому он сможет зарегистрироваться на сайте и отсканировать свой первый чек. Пара друзей автоматически попадут в розыгрыш и смогут проверить свою удачу.

Подарки в мобильном приложении

Путешествие в детство вместе с "Пятерочкой" продолжается в мобильном приложении.

Онлайн-игры стали неотъемлемой частью моментальных акций торговой сети, которые открывают новое измерение для покупателей. И в этот раз "Пятерочка" для всех пользователей мобильного приложения подготовила новогоднюю игру. Участников ждут головоломки, интересные задания и множество приятных сюрпризов.

Среди них:

головоломка – всего в игре предусмотрено 60 уровней, за прохождение каждого игрок сможет получить игровую валюту или призы от сервисов Х5 Group* и других партнеров акции;

– всего в игре предусмотрено 60 уровней, за прохождение каждого игрок сможет получить игровую валюту или призы от сервисов Х5 Group* и других партнеров акции; виртуальная квартира – это просторная четырехкомнатная квартира, в которой есть гостиная, кухня, детская и балкон. На заработанную в игре валюту пользователь сможет обустраивать квартиру к Новому году, создавая новогоднее настроение;

– это просторная четырехкомнатная квартира, в которой есть гостиная, кухня, детская и балкон. На заработанную в игре валюту пользователь сможет обустраивать квартиру к Новому году, создавая новогоднее настроение; розыгрыш подарков – участники, прошедшие 10-й, 30-й и 60-й уровни смогут участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем выше уровень, тем больше ценность приза.

Так, при прохождении 10-го уровня участники получают шанс на выигрыш сертификатов в "Пятерочку", онлайн-магазины одежды, магазины спортивной одежды или парфюмерии.

Пройдя 30-й уровень, у игроков есть шанс выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома, а на 60-м уровне – премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в "Пятерочку" на 50 тыс. рублей.

Ежедневно игрокам будут доступны три игровые попытки, а при наличии подписки "Пакет Х5" каждый день можно получать еще одну дополнительную.

Кроме того, каждая покупка от 600 руб. дает дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв баллы лояльности или оставив согласие на рекламные коммуникации. Баллы лояльности можно также обменять на игровые бустеры, которые помогут быстрее пройти игровые уровни.

*Х5 Group ("Икс5 Груп")

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте actions.5ka.ru. Сроки проведения акции: с 27.11-31.12. 2023 года.

ООО "Агроторг"

Реклама