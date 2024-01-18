Скидки, спорт и развлечения: пять причин сходить в ТРЦ "Арена" на этих выходных

Рассказываем, как отдохнуть, но не сильно потратиться

18 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KbcYm

ТРЦ "Арена" / Фото предоставлено компанией

Выходные ­– отличное время для отдыха с семьей или встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр "Арена" приглашает барнаульцев весело и с пользой провести время, отдохнуть, насладиться выгодным шопингом и приятным общением. Рассказываем, что "Арена" предлагает своим гостям.

1. Январские скидки

Январь ­– отличное время для шопинга, причем такого, который порадует душу, но не ударит по кошельку. Например, в Alpalazone* сейчас действуют скидки от 30 до 40% на коллекции из трикотажа, хлопка и футера. А в Love Republic* ­– до 70% на зимние образы.

Еще больше акций отделов ищи на сайте ТРЦ "Арена" или в социальных сетях.

2. Около 20 развлекательных зон для взрослых и детей

Не стоит закрываться в четырех стенах в выходные, когда вокруг столько всего интересного.

В "Арене" найдутся развлечения для малышей: автогородок Arena City*, "Кошки-Мышки", детский паровозик.

И для ребят постарше: "Джунгли парк", Lego* Город, "Зеркальный лабиринт", Laser Park* и другие.

Для взрослых тоже есть свои зоны (кстати, на них можно проводить время и вообще всей семьей):

Lucky Bowl*;

Warstation*;

лазертаг-клуб "Атака";

тир "Арсенал";

Blaster Grand* и так далее.

3. Спорт

А тем, кто хочет привести себя в форму к лету или не может жить без спорта, стоит заглянуть в велнес-клуб Gold Start*. Ведь этот спортивный клуб совмещает в себе множество функциональных зон: тренажерный зал, зону группового тренинга, сайкл-студию, кардиозону и даже spa*-комплекс.

4. Еда: зона фуд-корта и крупные продуктовые магазины

Без еды гости торгово-развлекательного центра тоже не останутся. Для перекуса на четвертом этаже в зоне фуд-корта расположилось более 15 заведений, готовых предложить различные блюда: от фастфуда до европейской и азиатской кухонь.

Чтобы закупиться домой, стоит спуститься на первый этаж, где есть крупные оптовые магазины "Ярче" и "Маяк", готовые предложить продукты по низким ценам.

5. Место встреч

А еще ТРЦ "Арена" всегда пользовался популярностью для встреч с близкими по духу людьми. Сколько здесь прошло знакомств, свиданий и посиделок с друзьями ­– просто не сосчитать.

*Alpalazone ("Альпалазон"); Love Republic ("Лав Репаблик"); Arena City ("Арена Сити"); Lego ("Лего"); Laser Park ("Лазер Парк") Lucky Bowl ("Лаки Боул"); Warstation ("Варстэйшн"); Blaster Grand ("Бластер Гранд"); Gold Start ("Голд Стар"); spa ("спа").

ООО "Феникс"

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