Скидки, спорт и развлечения: пять причин сходить в ТРЦ "Арена" на этих выходных
Рассказываем, как отдохнуть, но не сильно потратиться
18 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KbcYm
Выходные – отличное время для отдыха с семьей или встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр "Арена" приглашает барнаульцев весело и с пользой провести время, отдохнуть, насладиться выгодным шопингом и приятным общением. Рассказываем, что "Арена" предлагает своим гостям.
1. Январские скидки
Январь – отличное время для шопинга, причем такого, который порадует душу, но не ударит по кошельку. Например, в Alpalazone* сейчас действуют скидки от 30 до 40% на коллекции из трикотажа, хлопка и футера. А в Love Republic* – до 70% на зимние образы.
Еще больше акций отделов ищи на сайте ТРЦ "Арена" или в социальных сетях.
2. Около 20 развлекательных зон для взрослых и детей
Не стоит закрываться в четырех стенах в выходные, когда вокруг столько всего интересного.
В "Арене" найдутся развлечения для малышей: автогородок Arena City*, "Кошки-Мышки", детский паровозик.
И для ребят постарше: "Джунгли парк", Lego* Город, "Зеркальный лабиринт", Laser Park* и другие.
Для взрослых тоже есть свои зоны (кстати, на них можно проводить время и вообще всей семьей):
- Lucky Bowl*;
- Warstation*;
- лазертаг-клуб "Атака";
- тир "Арсенал";
- Blaster Grand* и так далее.
3. Спорт
А тем, кто хочет привести себя в форму к лету или не может жить без спорта, стоит заглянуть в велнес-клуб Gold Start*. Ведь этот спортивный клуб совмещает в себе множество функциональных зон: тренажерный зал, зону группового тренинга, сайкл-студию, кардиозону и даже spa*-комплекс.
4. Еда: зона фуд-корта и крупные продуктовые магазины
Без еды гости торгово-развлекательного центра тоже не останутся. Для перекуса на четвертом этаже в зоне фуд-корта расположилось более 15 заведений, готовых предложить различные блюда: от фастфуда до европейской и азиатской кухонь.
Чтобы закупиться домой, стоит спуститься на первый этаж, где есть крупные оптовые магазины "Ярче" и "Маяк", готовые предложить продукты по низким ценам.
5. Место встреч
А еще ТРЦ "Арена" всегда пользовался популярностью для встреч с близкими по духу людьми. Сколько здесь прошло знакомств, свиданий и посиделок с друзьями – просто не сосчитать.
*Alpalazone ("Альпалазон"); Love Republic ("Лав Репаблик"); Arena City ("Арена Сити"); Lego ("Лего"); Laser Park ("Лазер Парк") Lucky Bowl ("Лаки Боул"); Warstation ("Варстэйшн"); Blaster Grand ("Бластер Гранд"); Gold Start ("Голд Стар"); spa ("спа").
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