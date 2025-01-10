Скидку 50% начнут делать российские авиакомпании на детские билеты с 10 января

Детям до двух лет предоставляется скидка 100% на рейсы внутри страны и 90% – на зарубежные

10 января 2025, 08:30, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Все авиакомпании РФ будут делать скидку 50% на детские билеты с 10 января. Об этом сообщает РИА Новости.

19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин попросил правительство и авиакомпании отрегулировать вопрос предоставления льгот на перелеты для многодетных семей.

С 1 января 2025 года скидки детям до 12 лет по всей России уже ввели 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95% от общего пассажиропотока. Министр транспорта Роман Старовойт на совещании Путина с членами правительства сообщил, что с 10 января все оставшиеся российские авиакомпании также будут работать с предоставлением 50%-й скидки.

"Дети до двух лет перевозятся со 100%-й скидкой внутри страны и с 90%-й – за рубеж при покупке билета без места. При покупке билета на субсидированные рейсы из Калининграда и с Дальнего Востока детям до 12 лет предоставляется скидка 25%", – подчеркнули в агентстве.

Также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту самолета. По предварительным данным, изменения зарегистрирует Минюст до 14 января.