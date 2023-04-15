Склад для автомобилей построят в Барнауле напротив прихода католической церкви

Объект появится на пересечении улиц Восточной и Матросова

15 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Склад для хранения автомобилей построят в Барнауле рядом с Приходом Христа Римского-Католической церкви на улице Матросова. Объект рассмотрели 13 апреля на заседании градсовета города.

Проект склада подготовил известный городской архитектор Владимир Золотов. Он пояснил, что рядом находится "культовое сооружение". Поскольку поблизости остановка общественного транспорта, разработчик "унёс" здание вглубь от красной линии. Внутри объекта разместят склад для хранения автомобилей. От соседей территория склада будет огорожена большим забором.

В целом эксперты спокойно оценили проект здания и согласовали его единогласно.