Skoda и Volkswagen заявили об отзыве более 50 тысяч автомобилей

Ремонтные работы проведут бесплатно

24 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Руль / Фото: unsplash.com / Benjamin Elliott

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 31 741 автомобиля Skoda Rapid и 23 943 автомобилей Volkswagen Polo, реализованных с 2014 по 2023 год. Как пишет ТАСС, об отзыве заявила компания "АГР".

Причиной стало возможное накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который при крайне редких обстоятельствах может привести к разрушению материала топливопровода. Такое случается при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды – от -35 градусов.

На всех машинах собираются установить кабель заземления топливного фильтра – работы займут около получаса. Всех владельцев авто, которые подпадают под программу отзыва, уведомят с помощью сообщений или по телефону о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр.

При этом владельцы могут узнать о такой необходимости, не дожидаясь уведомления. Для этого достаточно посмотреть на сайте Росстандарта подпадает ли машина под отзыв, сверив VIN-код с опубликованным перечнем. Работы будут проводиться бесплатно.