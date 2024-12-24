НОВОСТИТранспорт

Skoda и Volkswagen заявили об отзыве более 50 тысяч автомобилей

Ремонтные работы проведут бесплатно

24 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Руль / Фото: unsplash.com / Benjamin Elliott
Руль / Фото: unsplash.com / Benjamin Elliott

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 31 741 автомобиля Skoda Rapid и 23 943 автомобилей Volkswagen Polo, реализованных с 2014 по 2023 год. Как пишет ТАСС, об отзыве заявила компания "АГР".

Причиной стало возможное накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который при крайне редких обстоятельствах может привести к разрушению материала топливопровода. Такое случается при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды – от -35 градусов.

На всех машинах собираются установить кабель заземления топливного фильтра – работы займут около получаса. Всех владельцев авто, которые подпадают под программу отзыва, уведомят с помощью сообщений или по телефону о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр.

При этом владельцы могут узнать о такой необходимости, не дожидаясь уведомления. Для этого достаточно посмотреть на сайте Росстандарта подпадает ли машина под отзыв, сверив VIN-код с опубликованным перечнем. Работы будут проводиться бесплатно.

Транспорт ремонт Авто

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:07:25 24-12-2024

То ли дело Жигули, ни каких недостатков . Качество - второе имя

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:49:23 24-12-2024

Гость (09:07:25 24-12-2024) То ли дело Жигули, ни каких недостатков . Качество - второе ... кстати в последнее время сотнями подают иски по качеству к автовазу и выигрывают, а суммы там миллионные.
освоили процедуру.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:56 24-12-2024

Musik (09:49:23 24-12-2024) кстати в последнее время сотнями подают иски по качеству к а... Есть какие-то доказательств про сотни удовлетворённых исков?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:41 24-12-2024

Гость (09:07:25 24-12-2024) То ли дело Жигули, ни каких недостатков . Качество - второе ... Жигули уже давно не делают, но тебе они так и не дают покоя!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:49 24-12-2024

Гость (10:31:41 24-12-2024) Жигули уже давно не делают, но тебе они так и не дают покоя!... Несомненно, Лада уже в одном ряду с Тойотами , а в чём то даже превосходит. Просто по привычке их Жигулями назвал, извините

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:20 24-12-2024

Гость (09:07:25 24-12-2024) То ли дело Жигули, ни каких недостатков . Качество - второе ... Сами для себя же и делаем, так что неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Эх соотечественники!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:57 24-12-2024

У Автоваза тоже случаются отзывы, обычная практика. Но главное же - плюнуть?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:59 24-12-2024

Гость (12:04:57 24-12-2024) У Автоваза тоже случаются отзывы, обычная практика. Но главн... Можно цифру сколько машин отозвал АвтоВАЗ за 10 лет и какие нибудь бракоделы типа Тойоты?
А то тут один уже написал, что сотнями машины возвращают и пропал, когда его попросили подтвердит

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров