Сколько будут стоить цветы на 8 Марта и есть ли проблемы с поставками из-за санкций?

Цветы традиционно подорожают к празднику, но больше всего в стоимости прибавят хризантемы

01 марта 2024, 08:15, ИА Амител

Девушка с букетом тюльпанов / Фото: сеть салонов цветов "Флорис"

Традиционно цены на букеты перед 8 Марта повышаются. При этом от разнообразия выбора цветов как российского, так и иностранного производства в магазинах Барнаула, по словам флористов, будут разбегаться глаза. Найдется товар на любой вкус и кошелек. Во сколько обойдется порадовать праздничным букетом любимых в Международный женский день, выяснил amic.ru.

Откуда цветочки

Никаких проблем с поставкой цветов к 8 Марта магазины Барнаула в этом году не испытывают, говорит заместитель директора сети цветов "Азалия" Татьяна Кандыба. Розы из Эквадора и Голландии напрямую под санкции не попали, хотя такие опасения были. В итоге все обошлось: цветы без перебоев и в нужных объемах привозят в Россию, но через других поставщиков.

Отказаться от этой продукции флористы не готовы: иностранные розы по стойкости по-прежнему опережают своих собратьев, выращенных в РФ, отмечает владелец цветочного магазина "Контора декора" Татьяна Ускова.

"Если российские розы стоят не больше недели, эквадорская при правильном уходе будет радовать глаз минимум в два раза дольше", – рассказывает эксперт.

Такие весенние цветы, как тюльпаны, нарциссы, ирисы, мимоза, сейчас, напротив, в больших объемах поставляются из российских регионов, нежели из Европы, говорит Татьяна Кандыба. Сочинским и краснодарским предприятиям удалось нарастить хорошие объемы производства. И эта продукция по качеству даже опережают иностранную, при этом цена ниже, отмечает Татьяна Кандыба.

"Российские производители закупают луковицы тех же тюльпанов в Голландии. Во-первых, их срезают позже – ближе к 8 марта. Во-вторых, сроки доставки значительно короче. И это положительно сказывается на их стойкости – эти цветы проживут в вазе с водой дольше", – поясняет Татьяна.

Из Сочи также сейчас налажены поставки мимозы, но большую часть этих цветов пока везут из Абхазии.

Цветы. Фото: из архива amic.ru

Почему каждый год на 8 Марта повышают цены?

В начале марта спрос на цветы огромный не только в России – это общемировая тенденция. В Англии Международный женский день еще и совпадает с Днем матери, который отмечают 10 марта. В условиях такого повышенного интереса к товару и зарубежные, и российские производители поднимают цены на свою продукцию, объясняет директор сети цветочных магазинов "Соцветие" Теймур Пашаев. Это, безусловно, отразится на рознице, но на сколько конкретно, эксперт пока не готов сказать.

"Праздничная поставка цветов из-за границы придет со дня на день. Фактуры еще не получили, поэтому оптовые цены пока не знаем. Ожидаем повышения в районе 20%. При этом соседний Новосибирск уже поднял оптовую стоимость на розу примерно на 50%. Но для праздников это нормальное явление, так происходит каждый год", – объясняет руководитель.

Но, несмотря на повышение цен, снижения покупательной способности сейчас эксперты не отмечают. Клиенты активно делают предзаказы. На сам праздник продажи напрямую будут зависеть от погоды, рассказывает из опыта Теймур Пашаев.

"Если на улице солнце, тепло, это влияет на настроение и планы людей, они активно идут за цветами. Если на улице холодно, метель, то многие вообще не выходят из дома, покупательная способность падает и торговля идет намного хуже. Мы эту тенденцию замечаем из года в год", – говорит руководитель "Соцветия".

Цветы. Фото: из архива amic.ru

Сколько будут стоить цветы на 8 Марта?

Разброс цен будет довольно большой. Флористы отмечают, что стоимость зависит от уровня салона и качества цветка. Так, 70-сантиметровая бордовая роза из Эквадора обойдется порядка 300 рублей. Цены на белые, розовые, желто-оранжевые розы стартуют от 179 рублей.

Стоимость нарциссов, по мнению экспертов, будет колебаться около 200 рублей, а на тюльпаны – от 119 до 145. Но больше всего поднимется в цене хризантема – почти на 100 рублей. Кустовая хризантема будет стоить в районе 350-400 рублей, одноголовая – 400-450. Многосоставной букет с розами, хризантемами, эустомой и зеленью обойдется от четырех тысяч рублей. Чем он будет шикарнее, чем больше в нем экзотов, тем выше цена. При этом год назад букет на 8 Марта обходился дешевле – от 3000 рублей.

"Есть мужчины, которые даже на 8 Марта покупают своим любимым исключительно розы. Другие цветы они не воспринимают. Причем выбирают только чистые цвета: красный, розовый, белый. Но самый большой спрос мы ожидаем на весенние первоцветы: мимозу, тюльпаны, ирисы, нарциссы, мускари", – говорит Татьяна Кандыба.

Мимоза / Фото: сеть салонов цветов "Флорис"

Что нужно сделать, чтобы букет стоял в вазе как можно дольше?

Чтобы продлить жизнь цветов после покупки, необходимо правильно ухаживать за букетом, объясняет главный флорист цветочных салонов "Флорис" Анна Дурнева. Нужно постараться сократить время пребывания растений на холоде и при транспортировке их лучше всего завернуть в бумагу. Не стоит долго держать цветы без воды. Кстати, в вазу в зависимости от вида цветка нужно наливать разное ее количество, говорит Анна.

"Если это розы, им нужно налить воды до половины стебля, тюльпанам тоже нужно много воды. А для хризантемы достаточно налить воды на 1/4 от высоты стебля. В воду рекомендуется добавлять специальное дезинфицирующее средство, которое продается в цветочных магазинах. Перед тем как поставить цветы в вазу, стебли не забудьте подрезать острым ножом или секатором. Воду нужно менять в вазе ежедневно", – дает рекомендации эксперт.

Не советует флорист ставить цветы вблизи отопительных приборов. Также они не любят сквозняки. Анна отмечает, что кухня – не самое лучшее место для хранения букета: от продуктов питания может выделяться газ этилен, который губителен для срезанных цветов и растений. У цветов может происходить раннее опадание цветков, завязей и листьев.

Букет цветов для девушки / Фото: сеть салонов цветов "Флорис"