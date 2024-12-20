Сколько дорог построили и отремонтировали в Алтайском крае в 2024 году. Инфографика
Все главные цифры о дорожном сезоне в регионе
20 декабря 2024, 06:15, ИА Амител
Дорожный ремонт в Алтайском крае официально завершился. В 2024 году на все работы власти региона выделили более 22 миллиардов рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. Часть средств направили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
О том, как ремонтировали дороги в регионе в этом году, смотрите в нашей подробной инфографике (нажмите на картинку, чтобы увеличить ее).
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