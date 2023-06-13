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Сколько платят и какие льготы дают на военной службе по контракту в Бурятии

И как жителю Алтайского края попасть на эту службу

13 июня 2023, 10:00, ИА Амител LjN8Juu59

Солдат / Фото: АНО "Буряад ТВ"
Солдат / Фото: АНО "Буряад ТВ"

В ряде регионов России сейчас идет активный набор на военную службу по контракту. В том числе и в Республике Бурятия. Власти региона дают военнослужащим не только существенные денежные выплаты, но и ряд социальных гарантий. Причем получить их могут как жители самой республики, так и других регионов. В том числе и Алтайского края. Рассказываем, кого берут и сколько платят.  

Кто может поступить на военную службу в Бурятии?

На самом деле ограничений почти нет:

  • нужно быть не старше 65 лет;
  • поступить на службу могут не только граждане РФ (из любого региона), но и иностранцы.

Обязательно ли должен быть опыт службы?

Нет, принимают и тех, у кого вообще нет опыта военной службы. 

Какие будут выплаты и социальные гарантии?

Военнослужащим в Бурятии (в том числе и тем, кто приехал из других регионов) положено: 

  • 300 тыс. рублей в виде единовременной выплаты; 
  • ежемесячная компенсация среднего заработка гражданам, призываемым на военную службу по контракту, работающим в организациях, подведомственных Республике Бурятия (возможность трудоустройства есть и у граждан, прибывающих из других регионов); 
  • 2,7 млн рублей на улучшение жилищных условий для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО; 
  • комплексная программа реабилитации в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн; 
  • оплата полной стоимости обучения по образовательным программам в вузах для детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность I группы, за счет средств республиканского бюджета; 
  • возмещение 50% расходов на оплату ежемесячных коммунальных платежей, разовых коммунальных услуг.

Кроме того, есть и федеральные выплаты: 195 тысяч рублей (единовременная выплата), 30-75 тысяч рублей (ежемесячно до отправки на СВО), от 150 тысяч рублей (ежемесячно после отправки на СВО). Есть и ряд дополнительных выплат за боевые достижения и при ранении. 

Где узнать подробности?

По всем интересующим вопросам обращайтесь:

  • в пункт отбора на военную службу по контракту г. Улан-Удэ – 8 (3012) 33-42-67;
  • в военный комиссариат Республики Бурятия – 8 (3012) 33-44-34; 
  • в военный комиссариат Железнодорожного и Советского районов г. Улан-Удэ – 8 (3012) 42-55-09, 8-914-059-07-38; 8-991-369-05-38;
  • в военный комиссариат Октябрьского района г. Улан-Удэ – 8 (3012) 3793-00, 8 (3012) 43-10-68, 8-991-541-27-81, 8-983-636-47-27.

А также на сайте доброволец03.рф

АНО "Буряад ТВ"

Армия спецоперация

Комментарии 6

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Бомж

10:33:00 13-06-2023

Зачем Бурятия,если есть ул.Цеховая,д.25 ?

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Гость

11:12:01 13-06-2023

Бомж (10:33:00 13-06-2023) Зачем Бурятия,если есть ул.Цеховая,д.25 ?... подъемные разные

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Гость

11:09:28 13-06-2023

И к чему нам эта ценная информация? Чтобы поехать в Бурятию?

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Гость

12:21:52 13-06-2023

Гость (11:09:28 13-06-2023) И к чему нам эта ценная информация? Чтобы поехать в Бурятию?... А что бы в Бурятию не поехать,если деньги хорошие?

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Гость

13:13:23 13-06-2023

Сейчас это цена жизни?

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Гость

13:20:11 13-06-2023

Гость (13:13:23 13-06-2023) Сейчас это цена жизни?... Сейчас это цена жизни? --- В Афгане была дешевле

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