Сколько продлится бабье лето в Алтайском крае и когда зарядят дожди?
На выходных синоптики прогнозируют отличную погоду в регионе
19 сентября 2024, 13:10, ИА Амител
Бабье лето, которое все-таки заглянуло в Алтайский край, будет радовать теплой и сухой погодой жителей региона до конца недели. В пятницу и на выходных воздух прогреется до +17…+23 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
"На большей части Алтайского края в ближайшие трое суток осадков не предвидится. Небольшие дожди пройдут только по восточным и южным районам утром в субботу, 21 сентября. Без осадков выдастся и воскресенье. Если кто-то еще не успел выкопать картошку, не упустите момент", – говорит синоптик.
Наслаждаться теплой погодой жители Алтайского края будут еще и днем 23 сентября, но к вечеру в регионе начнутся дожди. Во вторник осадки ожидаются уже на большей части региона, а с ними придет и похолодание, уточнила Людмила Сырых.
По данным Gismeteo, с 24 сентября и до конца рабочей недели будут идти дожди, а температура воздуха начнет понижаться. К четвергу в Барнауле она составит +5 градусов, в этот день ожидается дождь со снегом.
16:54:08 19-09-2024
Да ничего синптики спрогнозирвать не могут уже какой год. Писали про то, что бабего лета не будет. И на тебе. Люська обкакалась. Причем уже далеко не в первый раз. Понятно, что сейчас методики должны быть другими. Только как это объяснить застрявшим на управляющих должностях сырых, седых, поротниковых из бгпк. Да никак. Пока не понесут самых замечательных...
12:47:32 20-09-2024
А вы бы как спрогнозировали? Критиканы. Все вам не так и не этак. Прогноз он и есть прогноз. Точно все только по приборам измерить. Ясно? Думать надо.