Сколько продлится бабье лето в Алтайском крае и когда зарядят дожди?

На выходных синоптики прогнозируют отличную погоду в регионе

19 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Осень / Фото: unsplash.com/Jakob Owens

Бабье лето, которое все-таки заглянуло в Алтайский край, будет радовать теплой и сухой погодой жителей региона до конца недели. В пятницу и на выходных воздух прогреется до +17…+23 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На большей части Алтайского края в ближайшие трое суток осадков не предвидится. Небольшие дожди пройдут только по восточным и южным районам утром в субботу, 21 сентября. Без осадков выдастся и воскресенье. Если кто-то еще не успел выкопать картошку, не упустите момент", – говорит синоптик.

Наслаждаться теплой погодой жители Алтайского края будут еще и днем 23 сентября, но к вечеру в регионе начнутся дожди. Во вторник осадки ожидаются уже на большей части региона, а с ними придет и похолодание, уточнила Людмила Сырых.

По данным Gismeteo, с 24 сентября и до конца рабочей недели будут идти дожди, а температура воздуха начнет понижаться. К четвергу в Барнауле она составит +5 градусов, в этот день ожидается дождь со снегом.