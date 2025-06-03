Сколько продлится изнуряющая июньская жара в Алтайском крае?
Синоптик предупредила, что в ближайшие дни температура воздуха будет нарастать
03 июня 2025, 06:30, ИА Амител
Аномальная жара, которая установилась в Алтайском крае в первый день лета, сохранится в регионе минимум до 10 июня. По прогнозам синоптиков, 3 и 4 июня в отдельных районах воздух прогреется выше +30 градусов. А с 5-го числа температура повысится еще сильнее. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.
"Даже ночью у нас ожидается от +10 до +17 градусов, а местами столбики термометров покажут +20°C. Начиная с четверга днем местами будет выше +35°C. На фоне такой жары локально могут пройти дожди с градом и шквалистым усилением ветра", – отметила синоптик.
Из-за такой высокой температуры в регионе уже действует штормовое предупреждение. Кроме того, в большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность, а в некоторых она уже чрезвычайная.
08:56:54 03-06-2025
Два дня тепло, уже нытье началось по поводу жары. До конце лета будет жарить!
09:17:49 03-06-2025
Чуть-чуть тепло стало в сибирских имперских рудниках - сразу изнуряющая
09:45:59 03-06-2025
эту и часть следующей недели.
затем нормальная будет - 24-25.
любители "нормальных"сибирский погод типа +30 все лето и -30 всю зиму - могут поплакать.
потому что будет как нам нужно - нормальная, не жаркая и не холодная погода
10:15:48 03-06-2025
Даже ещё не погрелись, уже жалуются
11:53:38 03-06-2025
Гость (09:45:59 03-06-2025) эту и часть следующей недели.затем нормальная будет - 24... самое главное перепадов быть не должно. А то бывает такое днем за 40 а ночью минус пять с утренним снегом. Капец помидорам называется
14:21:46 03-06-2025
Гость (11:53:38 03-06-2025) самое главное перепадов быть не должно. А то бывает такое дн... сейчас тоже градообразующая погода, 30 днем и 16 ночью, эти перепады плохо и не только помидорам
14:24:26 03-06-2025
так кондюки же везде? привыкайте, лет за 5 еще жарче будет становиться, в Мекке вон +46 уже в апреле было, а сегодня +39 и самум, на этой неделе ветра и +44. По прогнозам в этом столетии температура там будет +72, так что вот. Климат немного меняется, знаете-ли
18:01:11 03-06-2025
С апреля уже жара началось. Уже 3 месяц лето, и того по 5-6 месяцев в Сибири почти стоит лето, ещё говорят лето короткое, не скажешь
21:39:06 03-06-2025
Это Сибирь, детка, тут как и положено- зимой стужа лютая, лето жаркое, обожаю!
09:36:37 04-06-2025
Гость (21:39:06 03-06-2025) Это Сибирь, детка, тут как и положено- зимой стужа лютая, ле... Вот только комаров и мошек пока нет , очень жаль😎🤗🥺