Синоптик предупредила, что в ближайшие дни температура воздуха будет нарастать

03 июня 2025, 06:30, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Аномальная жара, которая установилась в Алтайском крае в первый день лета, сохранится в регионе минимум до 10 июня. По прогнозам синоптиков, 3 и 4 июня в отдельных районах воздух прогреется выше +30 градусов. А с 5-го числа температура повысится еще сильнее. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

"Даже ночью у нас ожидается от +10 до +17 градусов, а местами столбики термометров покажут +20°C. Начиная с четверга днем местами будет выше +35°C. На фоне такой жары локально могут пройти дожди с градом и шквалистым усилением ветра", – отметила синоптик.

Из-за такой высокой температуры в регионе уже действует штормовое предупреждение. Кроме того, в большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность, а в некоторых она уже чрезвычайная.