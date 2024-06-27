И на что обратить внимание при поиске жилья?

27 июня 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KbgN2

Новоселы. Квартира / Фото: freepik

На рынке первичной недвижимости Санкт-Петербурга десятки тысяч предложений. Купить новую квартиру можно в одном из сотен ЖК, часть из которых уже сданы, часть – находятся на этапе возведения и благоустройства. Подобрать подходящий вариант поможет карта новостроек Спб , составленная специалистами агентства "Все метры". Рассказываем, на что обратить внимание.

Средняя стоимость квартир в новостройках города

По данным на июнь 2024 года, средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичной недвижимости города составляет 231,88 тыс. руб. При этом зависит она от общей площади квартиры:

236,69 тыс. руб. – цена "квадрата" в однокомнатной квартире;

212,76 тыс. руб. – в двухкомнатной;

230,3 тыс. руб. – в трехкомнатной;

214,1 тыс. руб. – в квартире 4+ комнаты.

В течение года цены то росли, то несколько снижались. Максимальные колебания наблюдались в марте 2024-го, когда средняя стоимость "квадрата" упала почти на 11%, и в августе 2023-го, когда рост цен составил также около 11%.

Студию сегодня можно купить от 3-3,5 млн руб., цены на "однушки" стартуют с отметки 4-5 млн руб., двухкомнатная квартира обойдется в 7-8 млн руб. минимум. Конечно, речь идет о ЖК в новых, отдаленных от центральных районов города, секторах.

От чего зависит цена на новостройки?

К главным ценообразующим факторам относят: площадь жилья, престижность жилого комплекса, район города, наличие индивидуальных приборов учета, материалы, используемые при строительстве. Дополнительно на стоимость квартиры влияет срок сдачи ЖК, развитость инфраструктуры района, особенности парковки, этаж, удаленность от остановок общественного транспорта, а также некоторые другие факторы.

Можно ли сэкономить – один из главных вопросов, задаваемых при поиске жилья. Несколько полезных советов:

стоит сравнить предложения от разных застройщиков – у одного или нескольких всегда можно найти более выгодный, чем у конкурентов, вариант;

акции и распродажи, специальные предложения и прочее бывают даже у застройщиков;

этап котлована – самый выгодный период покупки квартиры в конкретном ЖК, дальше цена будет только расти;

банки сотрудничают с застройщиками, поэтому при оформлении ипотеки можно воспользоваться некоторыми бонусами, например, хорошей скидкой на покупку парковочного места или прочего.

ООО "Этажи"

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