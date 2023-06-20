Сколько стоит отдых на море за границей и куда летят жители Алтайского края в отпуск
Наиболее выгодный сейчас отдых за границей в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах
20 июня 2023, 07:30, Ирина Киселева
Многие жители Алтайского края выбирают для отпуска, хотя бы короткого, летние месяцы. Сейчас в туристических агентствах идет активное бронирование туров как за границу, так и по России. Куда летят на отдых к морю наши земляки и сколько это стоит, amic.ru рассказала директор туристического агентства "100 Дорог" Евгения Беспалова.
Куда летят за границу и сколько это стоит?
Турция
Летом уже по классике жанра жители Алтайского края отдают предпочтение отдыху в Турции. В период с июня по сентябрь море здесь очень теплое, действует система "все включено" и есть всевозможные развлечения для детей разных возрастов. Что делает туры в эту солнечную страну лидером продаж, говорит Евгения Беспалова.
"Так как из Барнаула в этом году нет никаких международных рейсов, улететь в Турцию можно из ближайшего аэропорта – Толмачево", – говорит Евгения Беспалова.
Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет и медстраховку):
с 22.06 (на 10 ночей) – от 47 000 руб.;
с 27.06 (на 6 ночей) – от 50 000 руб.;
с 29.06 (на 10 ночей) от 62 000 руб.
ОАЭ
Из Новосибирска попасть на отдых прямыми рейсами также можно в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там на большей части территории стоит изнуряющая жара, но в самом зеленом эмирате – Фуджейра – погода идеальная. Здесь есть зеленые долины, величественные горы и широкие пляжи с золотым песком.
"На Фуджейре прохладнее, чем в других эмиратах. В отличие от остальных, омываемых водами Персидского залива, он расположен на берегу Аравийского моря Индийского океана. И путевку можно подобрать с системой "все включено". А так как в ОАЭ сейчас не сезон, цены такие же, как в Турции", – отмечает эксперт.
Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет и медстраховку):
с 24.06 (на 7 ночей) – от 48 500 руб.;
с 24.06 (на 10 ночей) – от 54 000 руб.;
с 30.06 (на 8 ночей) – от 55 000 руб.
Египет
Очень жарко сейчас и в Египте, а потому это направление хоть и выбирают, но не так активно, говорит Евгения Беспалова. Самолет из Новосибирска в Хургаду летает один раз в десять дней. Ажиотаж на Красное море начнется в сентябре, когда туристический сезон в Турции будет подходить к концу, отмечает эксперт.
Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет и медстраховку):
с 25.06 (на 11 ночей) – от 57 800 руб.;
с 30.06 (на 9 ночей) – от 55 000 руб.
Таиланд
Могут жители Алтайского края улететь из Новосибирска и на Пхукет. Но в это время на острове идут дожди. Однако это еще полбеды. В июне в Таиланде большие волны и купаться будет некомфортно, а иногда в воду и вовсе не получится войти. Тем, кто очень хочет провести отпуск именно в этой стране, Евгения Беспалова рекомендует отправиться на остров Самуи.
"На Пхукете бухт без волн очень мало, а на Самуи сейчас идеально. Но трансфер до острова займет 5-7 часов. Сначала придется ехать на автобусе, а потом еще на пароме. Только хочу предупредить, что там сейчас пик курортного сезона, поэтому цены в отелях высокие. Кроме того, все дополнительные транспортные услуги придется оплачивать отдельно", – говорит эксперт.
Можно ли уже сейчас забронировать заграничный тур на осень?
Забронировать туры на осень с вылетом из Новосибирска можно в Паттайю, на Пхукет, Шри-Ланку, но пока спрос на все направления неактивный, отмечает тенденцию собеседница. В связи с общей ситуацией в стране клиенты не рискуют и не строят далеко идущие планы.
"Если в прошлые годы продажи шли до девяти месяцев вперед, то сейчас люди покупают туры с датой вылета через два-три месяца. Даже на осень продажи идут слабо", – говорит она.
Куда летят на отдых по России и сколько это стоит?
Сочи
Из российских направлений наибольшей популярностью пользуется Сочи, куда, кстати, можно попасть при желании и с вылетом из Барнаула. Однако такой вариант для семей с детьми эксперт не рекомендует. Есть возможность существенно сэкономить, если купить тур с вылетом из Новосибирска. С Крымом прямого авиасообщения по-прежнему нет, поэтому нет и спроса. Кроме того, людей отпугивает близость к зоне проведения СВО.
"Раньше цены в Сочи с вылетом из Барнаула и Новосибирска были примерно одинаковые, но сейчас цена авиабилетов из столицы Сибири обходится дешевле на 15-20%. Если к морю летит семья из трех-четырех человек, разница будет существенная", – говорит директор турагентства.
Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет):
Из Барнаула:
с 23.06 (на 3 ночи) от 30 500 руб.;
с 23.06 (на 6 ночей) от 42 000 руб.
Из Новосибирска:
с 26.06 (на 4 ночи) – от 30 000 руб.;
с 26.06 (на 9 ночей) от 29 000 руб.
Дагестан
Есть прямые рейсы из Новосибирска и в Дагестан. Но тем, кто планирует пляжный отдых, этот вариант не подойдет. Каспийское море не такое чистое, как Черное. И нужно учитывать специфику местных обычаев и культуры: в бикини, шортах и коротких сарафанах здесь лучше не щеголять, отмечает Евгения Беспалова.
"Это направление больше интересно как экскурсионное, но летом здесь очень жарко и в этот период такая поездка может стать испытанием. Лучше рассмотреть Дагестан на осень или весну", – говорит эксперт.
Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет):
С 26.06 (на 7 ночей) – от 33 000 руб.
С 29.06 (на 4 ночи) – от 28 400 руб.
С 29.06 (на 7 ночей) – от 35 500 руб.
Куда еще летят туристы из Алтайского края в отпуск?
Те, кому интересны экскурсионные туры, выбирают для отпуска направления Санкт-Петербург и Казань. В культурную столицу из Барнаула самолеты летают пять раз в неделю, а в Татарстан - два.
"Поездки на три-четыре ночи сейчас тоже популярны и цены на них не высокие. Они включат в себя богатую программу. Это и разнообразные экскурсии по самым известным достопримечательностям, и посещение музеев, храмов, уникальная возможность прикоснуться к вековой культуре. А в Татарстане это еще и богатая национальная кухня. Отзывы о таких турах положительные", – говорит собеседница информагенства.
Стоимость туров (на 1 персону при 2-х размещении, включая перелет):
Санкт-Петербург
С 27.06 (на 3 ночи) – от 25 000
С 27.06 (на 6 ночей) – от 32 000
Казань
С 23.06 (на 7 ночей) – от 22 200
С 30.06 (на 3 ночи) – от 20 300
08:12:50 20-06-2023
Из расказа стало ясно что дешевле всего в Крыму. Но там не весело.
08:36:01 20-06-2023
прямых рейсов из Барнаула в Дагестан к сожалению нет((
09:00:30 20-06-2023
Гость (08:36:01 20-06-2023) прямых рейсов из Барнаула в Дагестан к сожалению нет((... от автора Спасибо, вы правы, рейсы из НСК, исправила
08:52:52 20-06-2023
чета цены какие-то сказочно низкие
09:09:08 20-06-2023
Гость (08:52:52 20-06-2023) чета цены какие-то сказочно низкие... просто вы не внимательно прочитали,там везде написано-ОТ и во сколько это от выйдет не кому не известно
09:20:37 20-06-2023
Абхазию забыли
10:15:17 20-06-2023
Ужасно неудобно через Нск, просто пипец, дорога выматывает капитально, почти сутки добираешься туда и столько же обратно. С детьми так вообще вешалки ...
18:31:30 05-07-2023
Гость (10:15:17 20-06-2023) Ужасно неудобно через Нск, просто пипец, дорога выматывает к... Рассмотрите вариант перелета Барнаул - Нск. 50 минут и уже в Толмачево. Ценник 2000. Очень приятно и быстро и сразу в аэропорту.