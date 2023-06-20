Наиболее выгодный сейчас отдых за границей в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах

20 июня 2023, 07:30, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Многие жители Алтайского края выбирают для отпуска, хотя бы короткого, летние месяцы. Сейчас в туристических агентствах идет активное бронирование туров как за границу, так и по России. Куда летят на отдых к морю наши земляки и сколько это стоит, amic.ru рассказала директор туристического агентства "100 Дорог" Евгения Беспалова.

Куда летят за границу и сколько это стоит?

Турция

Летом уже по классике жанра жители Алтайского края отдают предпочтение отдыху в Турции. В период с июня по сентябрь море здесь очень теплое, действует система "все включено" и есть всевозможные развлечения для детей разных возрастов. Что делает туры в эту солнечную страну лидером продаж, говорит Евгения Беспалова.

"Так как из Барнаула в этом году нет никаких международных рейсов, улететь в Турцию можно из ближайшего аэропорта – Толмачево", – говорит Евгения Беспалова.

Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет и медстраховку):

с 22.06 (на 10 ночей) – от 47 000 руб.;

с 27.06 (на 6 ночей) – от 50 000 руб.;

с 29.06 (на 10 ночей) от 62 000 руб.

ОАЭ

Из Новосибирска попасть на отдых прямыми рейсами также можно в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там на большей части территории стоит изнуряющая жара, но в самом зеленом эмирате – Фуджейра – погода идеальная. Здесь есть зеленые долины, величественные горы и широкие пляжи с золотым песком.

"На Фуджейре прохладнее, чем в других эмиратах. В отличие от остальных, омываемых водами Персидского залива, он расположен на берегу Аравийского моря Индийского океана. И путевку можно подобрать с системой "все включено". А так как в ОАЭ сейчас не сезон, цены такие же, как в Турции", – отмечает эксперт.

Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет и медстраховку):

с 24.06 (на 7 ночей) – от 48 500 руб.;

с 24.06 (на 10 ночей) – от 54 000 руб.;

с 30.06 (на 8 ночей) – от 55 000 руб.

Египет

Очень жарко сейчас и в Египте, а потому это направление хоть и выбирают, но не так активно, говорит Евгения Беспалова. Самолет из Новосибирска в Хургаду летает один раз в десять дней. Ажиотаж на Красное море начнется в сентябре, когда туристический сезон в Турции будет подходить к концу, отмечает эксперт.

Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет и медстраховку):

с 25.06 (на 11 ночей) – от 57 800 руб.;

с 30.06 (на 9 ночей) – от 55 000 руб.

Таиланд

Могут жители Алтайского края улететь из Новосибирска и на Пхукет. Но в это время на острове идут дожди. Однако это еще полбеды. В июне в Таиланде большие волны и купаться будет некомфортно, а иногда в воду и вовсе не получится войти. Тем, кто очень хочет провести отпуск именно в этой стране, Евгения Беспалова рекомендует отправиться на остров Самуи.

"На Пхукете бухт без волн очень мало, а на Самуи сейчас идеально. Но трансфер до острова займет 5-7 часов. Сначала придется ехать на автобусе, а потом еще на пароме. Только хочу предупредить, что там сейчас пик курортного сезона, поэтому цены в отелях высокие. Кроме того, все дополнительные транспортные услуги придется оплачивать отдельно", – говорит эксперт.

Можно ли уже сейчас забронировать заграничный тур на осень?

Забронировать туры на осень с вылетом из Новосибирска можно в Паттайю, на Пхукет, Шри-Ланку, но пока спрос на все направления неактивный, отмечает тенденцию собеседница. В связи с общей ситуацией в стране клиенты не рискуют и не строят далеко идущие планы.

"Если в прошлые годы продажи шли до девяти месяцев вперед, то сейчас люди покупают туры с датой вылета через два-три месяца. Даже на осень продажи идут слабо", – говорит она.

Куда летят на отдых по России и сколько это стоит?

Сочи

Из российских направлений наибольшей популярностью пользуется Сочи, куда, кстати, можно попасть при желании и с вылетом из Барнаула. Однако такой вариант для семей с детьми эксперт не рекомендует. Есть возможность существенно сэкономить, если купить тур с вылетом из Новосибирска. С Крымом прямого авиасообщения по-прежнему нет, поэтому нет и спроса. Кроме того, людей отпугивает близость к зоне проведения СВО.

"Раньше цены в Сочи с вылетом из Барнаула и Новосибирска были примерно одинаковые, но сейчас цена авиабилетов из столицы Сибири обходится дешевле на 15-20%. Если к морю летит семья из трех-четырех человек, разница будет существенная", – говорит директор турагентства.

Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет):

Из Барнаула:

с 23.06 (на 3 ночи) от 30 500 руб.;

с 23.06 (на 6 ночей) от 42 000 руб.

Из Новосибирска:

с 26.06 (на 4 ночи) – от 30 000 руб.;

с 26.06 (на 9 ночей) от 29 000 руб.

Дагестан

Есть прямые рейсы из Новосибирска и в Дагестан. Но тем, кто планирует пляжный отдых, этот вариант не подойдет. Каспийское море не такое чистое, как Черное. И нужно учитывать специфику местных обычаев и культуры: в бикини, шортах и коротких сарафанах здесь лучше не щеголять, отмечает Евгения Беспалова.

"Это направление больше интересно как экскурсионное, но летом здесь очень жарко и в этот период такая поездка может стать испытанием. Лучше рассмотреть Дагестан на осень или весну", – говорит эксперт.

Стоимость туров (на одну персону при двухместном размещении, включая перелет):

С 26.06 (на 7 ночей) – от 33 000 руб.

С 29.06 (на 4 ночи) – от 28 400 руб.

С 29.06 (на 7 ночей) – от 35 500 руб.

Куда еще летят туристы из Алтайского края в отпуск?

Те, кому интересны экскурсионные туры, выбирают для отпуска направления Санкт-Петербург и Казань. В культурную столицу из Барнаула самолеты летают пять раз в неделю, а в Татарстан - два.

"Поездки на три-четыре ночи сейчас тоже популярны и цены на них не высокие. Они включат в себя богатую программу. Это и разнообразные экскурсии по самым известным достопримечательностям, и посещение музеев, храмов, уникальная возможность прикоснуться к вековой культуре. А в Татарстане это еще и богатая национальная кухня. Отзывы о таких турах положительные", – говорит собеседница информагенства.

Стоимость туров (на 1 персону при 2-х размещении, включая перелет):

Санкт-Петербург

С 27.06 (на 3 ночи) – от 25 000

С 27.06 (на 6 ночей) – от 32 000

Казань

С 23.06 (на 7 ночей) – от 22 200

С 30.06 (на 3 ночи) – от 20 300