Сколько стоит путёвка в детский лагерь на Алтае и какую компенсацию можно получить?
Уже через несколько дней в регионе откроют продажи путёвок в загородные лагеря
30 марта 2023, 08:00, Ирина Киселева
1 апреля стартуют продажи путёвок в оздоровительные летние лагеря. На 2023 год программу кешбэка за детский отдых в России не продлили, поэтому единственной мерой поддержки для родителей станет компенсация из региональных бюджетов. Спешим обрадовать: в Алтайском крае её существенно увеличили. На какую помощь смогут рассчитывать жители и сколько вообще стоят путёвки в детские лагеря, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Сколько стоит путёвка в детский лагерь в Алтайском крае в 2023 году?
Согласно данным сайта camps.22edu.ru, стоимость путёвок в загородные лагеря Алтайского края варьирует от 25 до 40 тысяч рублей. На цену влияют тип лагеря, условия проживания и длительность смены.
Смены, как и в прошлом году, в большинстве случаев будут длиться по 14 дней. Средняя стоимость такой путёвки составляет в нашем регионе 25 тысяч рублей. За оздоровительную смену продолжительностью 21 день в среднем установилась цена 37,5 тысячи рублей.
Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 1 июня. Всего на территории региона будут функционировать 56 загородных оздоровительных организаций. В каждой из них проведут минимум по три смены. За лето в лагерях успеют отдохнуть более 17 тысяч детей.
Какую компенсацию смогут получить родители при покупке путёвки в лагерь?
Если семья постоянно проживает на территории Алтайского края, а возраст ребёнка от 6,5 до 15 лет включительно, размер компенсации за путёвку в 2023 году будет равен 12,5 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобра. Напомним, в 2022 году краевая доля поддержки была 6,3 тысячи рублей.
Если многодетная семья решит отправить одновременно на отдых троих и более детей, то для них предусмотрены особые условия. На первые две путёвки будет действовать "скидка" 12,5 тысячи рублей, а на третью и последующие размер компенсации составит 25 тысяч рублей.
"Знаю, что у родителей было много вопросов в связи с тем, что на федеральном уровне не продлили программу по предоставлению кешбэка за такие путёвки. Поэтому мы приняли решение серьёзно увеличить размер компенсации за летний отдых из бюджета края, выделив на наш алтайский туристический кешбэк больше 160 миллионов рублей", – сообщил в своём телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Отметим, что родители будут оплачивать путёвки сразу за минусом краевого софинансирования.
А какую компенсацию получат бюджетники?
Для сотрудников краевых госучреждений, воспитывающих детей школьного возраста, размер компенсации в 2023 году будет на пять тысяч рублей больше. То есть общая сумма поддержки составит 17,5 тысячи рублей. Напомним, в прошлом году её размер был равен 10 650 руб.
Когда начнут продавать путёвки в детские лагеря?
Старт продаж путёвок состоится уже в эту субботу, 1 апреля. Забронировать и приобрести их можно будет на сайте camps.22edu.ru. Родителю потребуется пройти регистрацию на ресурсе, заполнить свои персональные данные и анкету на ребёнка. В разделе "Льгота" необходимо будет указать льготную категорию для получения государственной субсидии, выбрать смену, лагерь.
После подтверждения бронирования родитель сможет оплатить путёвку. Сделать это можно как дистанционно через сайт, так и лично обратившись в дирекцию лагеря.
Однако предварительное бронирование путёвок в ряд лагерей уже идёт и звонков от родителей поступает много, сообщил amic.ru директор МАУ "ЦОО "Каникулы" Денис Краснов.
"Мы ожидаем в этом году такой же высокий спрос на отдых детей в летнее время, предварительно путёвки уже бронируют. Многие дети, которые уже отдыхали в наших лагерях, посещают их повторно. Это лучшая оценка нашей работы, профильных смен, содержания программ и условий, которые мы предоставляем детям", – говорит Денис Краснов.
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