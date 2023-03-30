Сколько стоит путёвка в детский лагерь на Алтае и какую компенсацию можно получить?

Согласно данным сайта camps.22edu.ru, стоимость путёвок в загородные лагеря Алтайского края варьирует от 25 до 40 тысяч рублей. На цену влияют тип лагеря, условия проживания и длительность смены.

Смены, как и в прошлом году, в большинстве случаев будут длиться по 14 дней. Средняя стоимость такой путёвки составляет в нашем регионе 25 тысяч рублей. За оздоровительную смену продолжительностью 21 день в среднем установилась цена 37,5 тысячи рублей.

Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 1 июня. Всего на территории региона будут функционировать 56 загородных оздоровительных организаций. В каждой из них проведут минимум по три смены. За лето в лагерях успеют отдохнуть более 17 тысяч детей.