Сколько стоит собрать ребенка в школу в ТРЦ "Арена"?

Участники проекта "Соберись в школу с ТРЦ Арена" рассказали о своих образах с реальными ценами

21 августа 2023, 17:44, ИА Амител LjN8KRUWw

Школьник / Фото: freepik.com

12 августа 2023 года прошел один из шопинг-дней проекта "Соберись в школу с ТРЦ “Арена“". Первая пятерка участников получила по 5 тыс. рублей на покупку полноценного школьного образа. В school look* вошли: одежда, состоящая из верха и низа (костюма/платья), рюкзака, дневника, а также дополнительные атрибуты по желанию школьников, например, галстук, бантики или полуботинки.

Рюкзак и дневник

Средняя стоимость самого важного предмета канцелярии – дневника составила 152 рубля.

А рюкзак без дополнений, например, усиления спинки, в среднем обошелся родителям в районе 1,2–1,9 тыс. рублей. Разница в цене объясняется брендом, качеством материала и отделки, а также общим дизайном.

Финальные школьные образы

Что же касается одежды, то стоит разобрать look каждого участника по отдельности.

Михаил и его мама собрали комплект одежды, не ориентируясь на готовые решения. Брюки, рубашка и трикотажная жилетка – беспроигрышная классика для школы.

Михаил / Фото: ТРЦ "Арена"

Образ Михаила:

Брюки – 1071 руб.;

Рубашка с коротким рукавом – 714 руб.;

Жилетка детская – 713 руб.;

Галстук – 299 руб.;

Рюкзак – 1950 руб.

Итого: 4747 руб.

Еще один участник, Егор, наоборот остановил свой выбор на костюме. В комплекте с белой сорочкой и галстуком получился образ, который подойдет и для линейки, и для повседневных школьных будней.

Егор / Фото: ТРЦ "Арена"

Образ Егора:

Костюм – 1999 руб.;

Сорочка – 599 руб.;

Галстук – 249 руб.;

Полуботинки – 799 руб.;

Рюкзак – 510 руб.

Итого: 4156 руб.

Еще одна участница проекта Ульяна выбрала несколько чисто "девичьих" аксессуаров в виде резиночек и гольф. Но в целом подход к выбору атрибутов школьника остался тем же.

Ульяна / Фото: ТРЦ "Арена"

Образ Ульяны:

Гольфы – 180 руб.;

Резинка для волос – 160 руб.;

Платье – 2300 руб.;

Мешок для обуви – 219 руб.;

Блузка – 499 руб.;

Полуботинки – 1399 руб.

Итого: 4757 руб.

Приходите за школьными образами в ТРЦ "Арена". За акциями следите в официальной группе во "ВКонтакте".

*school look ("скул лук").

ООО "Феникс"

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