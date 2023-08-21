Сколько стоит собрать ребенка в школу в ТРЦ "Арена"?
Участники проекта "Соберись в школу с ТРЦ Арена" рассказали о своих образах с реальными ценами
21 августа 2023, 17:44, ИА Амител LjN8KRUWw
12 августа 2023 года прошел один из шопинг-дней проекта "Соберись в школу с ТРЦ “Арена“". Первая пятерка участников получила по 5 тыс. рублей на покупку полноценного школьного образа. В school look* вошли: одежда, состоящая из верха и низа (костюма/платья), рюкзака, дневника, а также дополнительные атрибуты по желанию школьников, например, галстук, бантики или полуботинки.
Рюкзак и дневник
Средняя стоимость самого важного предмета канцелярии – дневника составила 152 рубля.
А рюкзак без дополнений, например, усиления спинки, в среднем обошелся родителям в районе 1,2–1,9 тыс. рублей. Разница в цене объясняется брендом, качеством материала и отделки, а также общим дизайном.
Финальные школьные образы
Что же касается одежды, то стоит разобрать look каждого участника по отдельности.
Михаил и его мама собрали комплект одежды, не ориентируясь на готовые решения. Брюки, рубашка и трикотажная жилетка – беспроигрышная классика для школы.
Образ Михаила:
- Брюки – 1071 руб.;
- Рубашка с коротким рукавом – 714 руб.;
- Жилетка детская – 713 руб.;
- Галстук – 299 руб.;
- Рюкзак – 1950 руб.
Итого: 4747 руб.
Еще один участник, Егор, наоборот остановил свой выбор на костюме. В комплекте с белой сорочкой и галстуком получился образ, который подойдет и для линейки, и для повседневных школьных будней.
Образ Егора:
- Костюм – 1999 руб.;
- Сорочка – 599 руб.;
- Галстук – 249 руб.;
- Полуботинки – 799 руб.;
- Рюкзак – 510 руб.
Итого: 4156 руб.
Еще одна участница проекта Ульяна выбрала несколько чисто "девичьих" аксессуаров в виде резиночек и гольф. Но в целом подход к выбору атрибутов школьника остался тем же.
Образ Ульяны:
- Гольфы – 180 руб.;
- Резинка для волос – 160 руб.;
- Платье – 2300 руб.;
- Мешок для обуви – 219 руб.;
- Блузка – 499 руб.;
- Полуботинки – 1399 руб.
Итого: 4757 руб.
Приходите за школьными образами в ТРЦ "Арена". За акциями следите в официальной группе во "ВКонтакте".
*school look ("скул лук").
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