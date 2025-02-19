Сколько женщин на Алтае добровольно поздравляют мужчин с 23 Февраля и какую сумму тратят

Если предстоит оплачивать еду и напитки, то в 35% компаний этим занимается женская часть коллектива

19 февраля 2025, 11:24, ИА Амител

Женщины готовят подарки мужчинам / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае большинство сотрудниц компаний будут поздравлять мужчин в коллективах с 23 Февраля в этом году, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

"В 84% компаний обязанность устраивать праздник лежит на женской части коллектива, а в 15% – на сотрудниках кадрового департамента", – говорится в исследовании.

В подготовке праздника участвуют 78% сотрудниц. Причем 82% женщин делают это добровольно, а остальные участвуют, "потому что нельзя отказаться".

"18% сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование 23 Февраля", – выяснили социологи.

76% компаний устраивают на работе фуршет, 34% – конкурсы, игры и викторины, 12% – идут в ресторан или кафе, 4% – заказывают артистов, музыкантов или аниматоров.

Если предстоит оплачивать еду и напитки, то в 35% организаций этим занимается женская часть коллектива, сама фирма – в 37% случаев, в 28% – компания и женская часть коллектива делят затраты.

"В 50% организаций подарки мужчинам будут дарить за счет женщин. На подарки собирают по 100-300 рублей – 51%, 400-500 рублей – 32%, больше 500 рублей – 13%, остальные – произвольную сумму", – говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 6 по 17 февраля среди 2250 сотрудниц в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.