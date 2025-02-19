Сколько женщин на Алтае добровольно поздравляют мужчин с 23 Февраля и какую сумму тратят
Если предстоит оплачивать еду и напитки, то в 35% компаний этим занимается женская часть коллектива
19 февраля 2025, 11:24, ИА Амител
В Алтайском крае большинство сотрудниц компаний будут поздравлять мужчин в коллективах с 23 Февраля в этом году, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".
"В 84% компаний обязанность устраивать праздник лежит на женской части коллектива, а в 15% – на сотрудниках кадрового департамента", – говорится в исследовании.
В подготовке праздника участвуют 78% сотрудниц. Причем 82% женщин делают это добровольно, а остальные участвуют, "потому что нельзя отказаться".
"18% сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование 23 Февраля", – выяснили социологи.
76% компаний устраивают на работе фуршет, 34% – конкурсы, игры и викторины, 12% – идут в ресторан или кафе, 4% – заказывают артистов, музыкантов или аниматоров.
Если предстоит оплачивать еду и напитки, то в 35% организаций этим занимается женская часть коллектива, сама фирма – в 37% случаев, в 28% – компания и женская часть коллектива делят затраты.
"В 50% организаций подарки мужчинам будут дарить за счет женщин. На подарки собирают по 100-300 рублей – 51%, 400-500 рублей – 32%, больше 500 рублей – 13%, остальные – произвольную сумму", – говорится в результатах опроса.
Опрос проводился с 6 по 17 февраля среди 2250 сотрудниц в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
11:31:29 19-02-2025
Ох, да лучше бы и не поздравляли. Испанский стыд этот.
12:24:17 19-02-2025
Мда. Что-то Kandinsky не аллё, крайняя слева среди этих клонов вообще не понятно - женщина ли, да еще и шестипалая?
13:07:25 19-02-2025
Гость (12:24:17 19-02-2025) Мда. Что-то Kandinsky не аллё, крайняя слева среди этих клон... такие только подлянку сделать могут. разведенки.
12:46:59 19-02-2025
Лучше инвалидов ветеранов боевых действий поздравьте, чем весь этот фарс для уклонистов. Эти парни в Афгане, Чечне, и тд здоровье оставляли, они заслужили!
12:55:16 19-02-2025
Кто меня в прошлом году поздравлял с 8 марта, того я поздравлю с 23 февраля!))) Ничего плохого в подарках не вижу. Знак внимания и поддержки. В советское время, начиная с детского сада, потом в школе и дальше по жизни всегда поздравляли мужчин. Не только как воинов - защитников, а вообще как защитников женского пола от жизненных невзгод.
13:33:04 19-02-2025
Гость (12:55:16 19-02-2025) Кто меня в прошлом году поздравлял с 8 марта, того я поздрав... Не надо ля-ля, никаких "защитников женского пола" и в помине не было в советское время. Поздравляли именно как воинов - защитников. При этом в школе всегда с оговорками "будущих защитников", мол пока что это авансом, вот когда отслужишь - тогда будет полноценно твой праздник. И это было правильно, а сейчас тупо по признаку пола, тьху.
17:17:57 19-02-2025
Гость (13:33:04 19-02-2025) Не надо ля-ля, никаких "защитников женского пола" и в помине... У вас мужское восприятие, а у меня женское. Вопросы задавали женщинам, а не вам. Сидите тихо и не лялякайте!)))
18:40:25 19-02-2025
Гость (13:33:04 19-02-2025) Не надо ля-ля, никаких "защитников женского пола" и в помине... Не сочиняй, чего не было! В советское время поздравляли ВСЕХ мужчин. Именно по гендерному признаку. Тогда военных в пересчете на душу населения было гораздо меньше, чем сейчас. У нас на работе был один Ветеран ВОВ и один лейтенант после военной кафедры АПИ, остальные не служили. Поздравляли, конечно, всегда в первую очередь Ветерана, но других тоже. Ветеран сам был весёлым и заводным, ветеранством не кичился, за женщинами ухаживал, от коллектива не отрывался.
20:23:09 19-02-2025
Гость (18:40:25 19-02-2025) Не сочиняй, чего не было! В советское время поздравляли ВСЕ... Мадам, Вы утомили своими "особенностями восприятия".
В советское время праздник назывался "День Советской армии и Военно-Морского флота". Праздновался как дань защитникам Отечества. Поздравляли в школе (причем это не приветствовалось на официальном уровне) именно как будущих защитников Отечества т.к. в СССР срочную служили почти все. И да, в ВУЗах была военная кафедра, по окончании которой были полевые сборы и присваивалось воинское звание. Даже женщины-медики имели воинское звание и специальность. Те немногие парни, кому удалось "откосить" от службы в армии, это не афишировали потому как в обществе подобное считалось стрёмным. И это реальные факты, а не восприятие. Может уже не стоит продолжать нести чушь?
21:57:38 19-02-2025
Гость (20:23:09 19-02-2025) Мадам, Вы утомили своими "особенностями восприятия".В со... В каком году в СССР было стремно откосить от армии? В сталинское время? Можно подумать, в СССР во время афганской войны прямо все так и стремились пойти служить и попасть в Афган! Не смешите здесь людей! Служить шли те, кто не поступал в институт. А студентов не брали. Потом долгое время работала опция, если 2 детей малолетних, тоже отсрочка. Парни поступали в ВУЗ, женились, заводили 2 детей, а там и 28 лет, не призывали. Или служили по блату. Родители пристраивали детей в воинские части, где были знакомые. Там таких солдат ограждали от тягот военной службы.
23:58:36 19-02-2025
Гость (21:57:38 19-02-2025) В каком году в СССР было стремно откосить от армии? В сталин... Ну ёёё... Еще одна глупость.
ВУЗ никогда не являлся гарантией от призыва. Призывной возраст был до 28, и могли призвать прям сразу после окончания ВУЗа или даже непосредственно с учебы. Лично я служил срочную 87-89гг., после 1-го курса института и не смотря на наличие военной кафедры. Весь эшелон состоял из учащихся ВУЗов Новосибирска - НГУ, НЭТИ и прочие. Можете проверить, в те годы сняли бронь и с ВУЗов с военной кафедрой. И я лично был участником/свидетелем как приезжали к нам в учебную часть и набирали добровольцев в Афган. Многие писали заявление, сами, и многие в тайне от родителей. И такое тогда было довольно массово, А вот эти с двумя детьми и прочее - было не часто, и над ними все и всегда стебались в т.ч. на "гражданке". А уж "блатным" жизнь точно медом там не была - днем он еще может отсидеться писарем в теплом штабе, но ночевать то все равно в казарму. Их безумные мамашки - разве же они кого слушают - и не подозревали какую свинью они сами подложили своим чадам, и как всегда из лучших побуждений. )
Не судите обо всем по своему болотцу, тем более о том, о чем лишь слышали и имеете весьма смутное представление.
23:13:36 19-02-2025
Гость (18:40:25 19-02-2025) Не сочиняй, чего не было! В советское время поздравляли ВСЕ... Ну ка. объясни болезная, как у тебя так выходит? В сссре только армия была 4,0 млн, плюс внутренние войска, погранцы и другие. При населении в 250 млн Россия со своей армией в млн человек курит в сторонке. Да и ветеранов ВОВ 35 лет назад были великие тыщи.
23:19:35 19-02-2025
Гость (18:40:25 19-02-2025) Не сочиняй, чего не было! В советское время поздравляли ВСЕ... чего? При СССР военщины было в разы больше. Одних военных училищ сколько посокращали, уж не говоря, что почти в каждом городе и поселке стояли воинские части.
12:57:05 19-02-2025
Мне вот интересно, откуда эта статистика берётся? Из пальца высосут всякую ерунду . Все организации опросили? Ага, так и поверю.
17:40:06 19-02-2025
Гость (15:30:34 19-02-2025) Да ну, прикольно, у нас женщины всегда интересно поздравляют... Нет, мужчины тоже могут креативно поздравлять. Ещё в 80е годы прошлого столетия устраивали та-а-кие концерты собственными силами! Со всеми фишками, которые ныне используют аниматоры. С обязательным танцем "маленьких" лебедей в пачках, с играми и исполнением персональных стихотворных поздравлений на мелодии популярных песен. Женщины 23 февраля отвечали тем же. Особенно интересно отмечали праздники в учебных заведениях, имеющих отношение к культуре и в различных НИИ. Родственница работала в АНИТИМе, у них вообще был свой самодеятельный театр.
20:25:56 19-02-2025
мы ходим за мой счет в ресторан. уже лет 20, очень прекрасная традиция
09:46:45 20-02-2025
Гость (20:25:56 19-02-2025) мы ходим за мой счет в ресторан. уже лет 20, очень прекрасна... Пожрать - это праздник.