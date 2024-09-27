Скончалась британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл

Ей было 89 лет

27 сентября 2024, 20:28, ИА Амител

Мэгги Смит / Фото: AP/TASS

Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее сыновей.

Актриса скончалась в больнице. Причина смерти не уточняется.

"Она очень закрытый человек. Последние минуты она провела с друзьями и семьей. У нее осталось двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки", – говорится в их заявлении.

Известно, что в 2007 году, во время съемок шестой части "Гарри Поттера", Мэгги Смит диагностировали рак груди, но, несмотря на всю серьезность положения, актриса не прервала своего участия в съемках.

Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Ильфорд, пригороде Лондона. Училась в Оксфорде, где и состоялся ее сценической дебют. Шесть раз выдвигалась на премию "Оскар" и дважды ее удостаивалась: в 1970 и 1979 году.