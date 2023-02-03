Скончался 27-летний рэпер Yung Trappa

Смерть музыканта не носит криминальный характер — Ширяев просто не проснулся

03 февраля 2023, 22:31, ИА Амител

Фото из соцсетей Владислава Ширяева

Тело 27-летнего рэпера Yung Trappa (настоящее имя – Владислав Ширяев) нашли в Адмиралтейском районе Петербурга утром 3 февраля. Как сообщает "Фонтанка", молодой человек умер в своей квартире на Дровяной улице.

Смерть музыканта не носит криминальный характер. Ширяев просто не проснулся. Вместе с тем наркотиков и каких-либо иных запрещённых веществ в его квартире не нашли.

Напомним, что Yung Trappa вышел из-под ареста в конце 2022 года. Под стражу его заключили ещё 3 ноября 2021 года – молодого человека обвиняли в изнасиловании и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера. Последние были сопряжены, по версии следствия, с угрозой убийством. Заявление на него написала 18-летняя студентка, которая утверждала, что Ширяев принудил её заняться сексом. Сам рэпер уверял, что всё было по обоюдному согласию.