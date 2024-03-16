Скончался актер Александр Ширвиндт

Об этом рассказал актер Сергей Газаров

16 марта 2024, 00:04, ИА Амител

Александр Ширвиндт / Фото: ТАСС

Президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой актера и режиссера, худрука Театра сатиры Сергея Газарова.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад", – сказал Газаров.По его словам, пока семья не знает, где пройдет прощание и где захоронят Ширвиндта.

Причины смерти артиста пока неизвестны. В 2022 году у него диагностировали приступ стенокардии, из-за которого Александра Анатольевича экстренно госпитализировали.