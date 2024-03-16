Скончался актер Александр Ширвиндт
Об этом рассказал актер Сергей Газаров
16 марта 2024, 00:04, ИА Амител
Александр Ширвиндт / Фото: ТАСС
Президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой актера и режиссера, худрука Театра сатиры Сергея Газарова.
"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад", – сказал Газаров.По его словам, пока семья не знает, где пройдет прощание и где захоронят Ширвиндта.
Причины смерти артиста пока неизвестны. В 2022 году у него диагностировали приступ стенокардии, из-за которого Александра Анатольевича экстренно госпитализировали.
08:15:48 16-03-2024
Вечная память, запомню его хорошим человеком и актером неординарным, с отличным чувством юмора, наверное юмор помогал жить в любое время. Всегда интересно было слушать его интервью и передачи смотреть, и фильмы.
13:42:21 16-03-2024
Ушёл последний из могикан! Удивительный человек, замечательный актёр! Всегда с удовольствием смотрел фильмы с его участием! Уже сколько лет смотрю исключительно старые фильмы, в тысячный раз переживаю вместе с героями, в тысячный раз смеюсь над старыми шутками. Не устаю восхищаться игрой актёров, которых уже нет. Спасибо за ваше творчество, Маэстро!
"Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями. Матерюсь профессионально и обаятельно, пью профессионально и этнически точно, с женщинами умозрительно возбужден, с коллегами вяло соревновательно тщеславен. Но умиротворения нет… Времени, отпущенного на жизнь, оказалось мало..."
Александр Ширвиндт