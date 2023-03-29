Скончался бывший главный редактор газеты "Алтайская правда" Александр Козлов

Александр Фёдорович несколько лет преподавал на факультете журналистики АлтГУ

29 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Александр Козлов / Фото: ap22.ru / Андрей Каспришин

29 марта ушёл из жизни Александр Козлов – бывший главный редактор газеты "Алтайская правда", сообщает в своём Telegram-канале Союз журналистов Алтайского края.

Как сообщают на сайте газеты, Александр Фёдорович семь лет посвятил работе в "Алтайской правде".

"Это был неутомимый профессионал и принципиальный руководитель, горячо переживающий за газету и коллектив. Вёл большую общественную работу. Несколько лет преподавал на факультете журналистики Алтайского государственного университета", – говорится в сообщении.

Редакция amic.ru выражает соболезнования семье и друзьям Александра Фёдоровича.