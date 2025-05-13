Скончался бывший председатель соцзащиты Алтайского края Юрий Самодуров

Он руководил ведомством с 1985 по 2001 год

13 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Натальи Оськиной / t.me/n_oskina22

Бывший глава Алтайкрайсоцзащиты Самодуров Юрий Николаевич умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в своем Telegram-канале.

Руководящие должности в краевой соцзащите Самодуров занимал с 1985 по 2001 год, а в 1994-м году стал председателем краевого комитета по социальной защите населения.

"Он принял на себя ответственную задачу в непростых условиях. Он строил дома-интернаты, создавал в них условия для жизни фронтовиков, ветеранов. Всегда очень по-особому относился к трудовым коллективам социальной защиты – встречался с сотрудниками, слушал их проблемы и чаяния, всегда переживал за все беды, с которыми обращались к нему люди", – отметила Наталья Оськина.

За годы работы Юрий Самодуров выстроил в Алтайском крае эффективную систему социальной защиты, которую отмечали на федеральном уровне. За вклад в развитие региона он был награжден многочисленными медалями и орденами: "За освоение целинных земель", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", орденом Дружбы народов, орденом "Знак Почета", орденом Почета, нагрудным знаком "Почетный работник Минтруда России" и орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.