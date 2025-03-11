Скончался еще один человек, пострадавший при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Число жертв возросло до трех

11 марта 2025, 18:29, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Подмосковье скончался еще один человек, число жертв возросло до трех. Об этом заявила глава Домодедово Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами! Окажем всю необходимую помощь семьям", – написала Хрусталева.

Напомним, что в ночь на 11 марта произошла массированная атака беспилотников на Москву. Изначально сообщалось об одном погибшем – в Подмосковье скончался охранник "Мираторга". Позднее умер еще один сотрудник компании. Личность третьего погибшего пока неизвестна.