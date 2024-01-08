Скончался известный алтайский юрист и педагог Николай Макеев
Прощание с ним состоится 9 января с 13:30 до 15:00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8
08 января 2024, 14:50, ИА Амител
Умер известный алтайский педагог, юрист, кандидат юридических наук Николай Макеев. Об этом сообщает "Алтапресс".
Николай Макеев получил юридическое образование и долгое время работал в органах прокуратуры. В 2018 году начал преподавать в Алтайском филиале РАНХиГС.
"Николай Макеев неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ, награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" I степени", – сказано в сообщении.
В 2019 году Николаю Макееву присвоили звание заслуженного юриста Российской Федерации.
Церемония прощания с ним состоится 9 января с 13:30 до 15:00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8.
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