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Скончался известный алтайский юрист и педагог Николай Макеев

Прощание с ним состоится 9 января с 13:30 до 15:00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8

08 января 2024, 14:50, ИА Амител

Фото: РАНХиГС
Фото: РАНХиГС

Умер известный алтайский педагог, юрист, кандидат юридических наук Николай Макеев. Об этом сообщает "Алтапресс".

Николай Макеев получил юридическое образование и долгое время работал в органах прокуратуры. В 2018 году начал преподавать в Алтайском филиале РАНХиГС.

"Николай Макеев неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ, награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" I степени", – сказано в сообщении.

В 2019 году Николаю Макееву присвоили звание заслуженного юриста Российской Федерации.

Церемония прощания с ним состоится 9 января с 13:30 до 15:00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8.

Алтайский край

Комментарии 5

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Ирина

17:13:52 08-01-2024

Светлая память этому великому человеку, спасибо, что когда-то принял на службу в органы прокуратуры и изменил жизнь

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Ирине

19:04:30 08-01-2024

О покойниках или ничего или хорошо.

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Гость

14:05:21 10-01-2024

Ирине (19:04:30 08-01-2024) О покойниках или ничего или хорошо.... «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — это изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), в латинском варианте - De mortuis aut bene, aut nihil

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Гость

14:09:59 10-01-2024

Сколько ни искал, когда родился? Тайна.

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гость

14:55:55 10-01-2024

Гость (14:09:59 10-01-2024) Сколько ни искал, когда родился? Тайна.... 1963 года он рождения был дату не помню

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