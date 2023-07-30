Скончался муж певицы Натали

Натали и Рудин провели в браке 32 года. Они познакомились еще в юношестве, а поженились, когда будущей знаменитости было всего 17 лет

30 июля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Исполнительница хитов "Ветер с моря дул" и "О, боже, какой мужчина" Натали потеряла мужа. Как сообщает "КП", 53-летний продюсер Александр Рудин скончался.

Мужчина не жаловался на здоровье, вредных привычек у него тоже не наблюдалось. Две недели назад у Натали скончался еще один родственник – отец Рудина.

"Только-только семья его похоронила и вот снова беда", – рассказывают близкие звезды.

Натали и Рудин провели в браке 32 года. Они познакомились еще в юношестве, а поженились, когда будущей знаменитости было всего 17 лет.

В 2001 году у них родился сын Арсений, потом в 2010 году – Анатолий. А в 2017-м третий сын – Евгений.