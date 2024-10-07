Скончался оперировавший Ельцина кардиохирург Акчурин

Доктор медицинских наук ушел из жизни в возрасте 78 лет

07 октября 2024, 07:36, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Ушел из жизни замглавы по хирургии кардиологии имени Чазова, выдающийся кардиохирург Ренат Акчурин. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Акчурин скончался в возрасте 78 лет. В ведомстве подчеркивают, что он внес огромный вклад в развитие сосудистой и кардиохирургии, а обширные знания и богатый опыт делали его одним из самых уважаемых специалистов в этой области.

Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Узбекистане. Окончил медуниверситет имени Сеченова в 1971 году. Защитил кандидатскую в 1978 году, а докторскую – в 1985-м.

В ноябре 1996 года руководил хирургической бригадой, успешно проведшей операцию аорто-коронарного шунтирования президенту России Борису Ельцину. Также среди политиков-пациентов числился и премьер-министр РФ Виктор Черномырдин.