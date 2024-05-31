Скончался основатель политологического образования в Алтайском крае
Баркалов выступил основателем кафедры политологии и факультета политических наук, став его первым деканом
31 мая 2024, 17:43, ИА Амител
Профессор АлтГУ Валентин Баркалов, работающий в университете 45 лет, умер 30 мая на 85-м году жизни. Как сообщает пресс-служба вуза, прощание с ним пройдет в понедельник, 3 июня, с 11 до 12 часов на Космонавтов, 64.
Баркалов родился в 1939 году в селе Верх-Ануйском Алтайского края. Окончил философский факультет, а в 1974-м году получил звание кандидата философских наук. В своих работах он много внимания уделял политической мысли России XIX века. Баркалов стремился к формированию самостоятельной методологии отечественной политической науки и общественных наук в целом.
В АлтГУ Баркалов выступил основателем кафедры политологии и факультета политических наук, став его первым деканом. Помимо политологии им были открыты такие специальности, как "теология", "религиоведение", "документоведение и документационное обеспечение управления". В вузе он работал до 2019 года.
23:10:04 31-05-2024
Светлая память....я училась у него
23:30:51 31-05-2024
Царствия небесного Вам, Валентин Яковлевич...
07:00:36 02-06-2024
он не политолог, а философ... сомнительный уровень научных работ... сомнительный факультет, который и просуществовал не долго... сомнительная кафедра, которую и ту слили... но человека жалко... царствия ему небесного... помолимся за вновь представленного раба божьего...