Скончался основатель политологического образования в Алтайском крае

Баркалов выступил основателем кафедры политологии и факультета политических наук, став его первым деканом

31 мая 2024, 17:43, ИА Амител

Александр Баркалов / Фото: www.asu.ru

Профессор АлтГУ Валентин Баркалов, работающий в университете 45 лет, умер 30 мая на 85-м году жизни. Как сообщает пресс-служба вуза, прощание с ним пройдет в понедельник, 3 июня, с 11 до 12 часов на Космонавтов, 64.

Баркалов родился в 1939 году в селе Верх-Ануйском Алтайского края. Окончил философский факультет, а в 1974-м году получил звание кандидата философских наук. В своих работах он много внимания уделял политической мысли России XIX века. Баркалов стремился к формированию самостоятельной методологии отечественной политической науки и общественных наук в целом.

В АлтГУ Баркалов выступил основателем кафедры политологии и факультета политических наук, став его первым деканом. Помимо политологии им были открыты такие специальности, как "теология", "религиоведение", "документоведение и документационное обеспечение управления". В вузе он работал до 2019 года.